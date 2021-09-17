القبض على ربة منزل متهمة بالتخلص من جثة طفلها وسط القمامة بالحوامدية

ألقى رجال المباحث، القبض على ربة منزل متهمة بالتخلص من جثة طفلها الرضيع وسط القمامة في الحوامدية.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل رضيع في الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وفحص كاميرات المراقبة، وتوصلت التحريات إلى أن ربة منزل تخلصت من جثة طفلها الذي حملته سفاحا من أحد الأشخاص وسط القمامة.

تمكن رجال المباحث من ضبطها، وجارٍ استجوابها لكشف الدافع وراء تخلصها من الطفل، وملابسات وفاته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة اتخاذ عدد من الإجراءات في واقعة الكشف عن لغز العثور على جثة طفل رضيع ملقاة فى أحد شوارع منطقة الحوامدية.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بتفريغ الكاميرات بمحيط العثور على الجثة، للتوصل لهوية الشخص الذى تخلص منها فى تلك المنطقة.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة طفل رضيع في الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وفحص كاميرات المراقبة.

وذكر شهود عيان، أن الجثة لطفل رضيع عثر عليها أحد الأشخاص وسط القمامة بالشارع، وتم إبلاغ قسم شرطة الحوامدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.