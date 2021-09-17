الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد نشر أخبار مغلوطة.. سامي مغاوري يكشف عن يوم عيد ميلاده الحقيقي

سامي مغاوري
سامي مغاوري

قال الفنان سامي مغاوري أنه فوجىء مساء أمس الخميس 16 سبتمبر، بإن هناك العديد من الصفحات الإلكترونية والمواقع الصحفية قامت بالاحتفال بعيد ميلاده بشكل أثار استغرابه بشكل كامل.

وقال الفنان لـ "الدستور"، أن مساء أمس لم يكن عيد ميلاده لكنه كان منذ شهر كامل، حيث يحتفل بعيد ميلاده في الـ16 من اغسطس وليس سبتمبر مثلما تحدثت بعض المواقع في هذا الصدد.

- التحضير لمسلسل "اللعبة 3"

ومن جانب آخر أكد "مغاوري" أنه أنطلق في التحضيرات الاولى لمسلسله "اللعبة 3"، والذي يحمل اسم "ليفل الوحش"، لافتًا إلى أن العمل سيتم تصويره خلال شهر من الآن، ليكون جاهز للعرض بعدها للجمهور في شهر رمضان 2022 .

وعلى الجانب الآخر يقوم سامي مغاوري بعرض مسرحية "علاء الدين"، في مسرح كايرو شو بمنطقة السادس من أكتوبر .

و مسلسل "اللعبة 2" كان قد عرض في موسم رمضان الماضي على شاشة ام بي سي ليقرر الصناع تقديم الجزء الثاني والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهما في الموسم الثاني والمسلسل.

كما يشارك في مسرحية علاء الدين بجانب النجم أحمد عز و تارا عماد في دور "ياسمين" ومحمد ثروت في دور "الجني"، وهشام إسماعيل في دور "الوزير جعفر"، وإسلام عفيفي في دور "قفة"، ومحمد جمعة في دور "فرعون"، والمسرحية من إخراج مجدي الهواري، وﻣﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺤﺲ دﻋﺎﺑﺔ ﻣﺼﺮي ﺧﻔﯿﻒ، واﻟﻨﺺ ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ "ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﺴﺤﺮي" وﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﺷﻌﺒﯿﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل ﺷﺮق أوﺳﻄﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﻜﺎﯾﺎت ﻛﺘﺎب أﻟﻒ ﻟﯿﻠﺔ وﻟﯿﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮوف أﯾﻀًﺎ ﺑﺈﺳﻢ اﻟﻠﯿﺎﻟﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وواﺣﺪة ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﺣﻜﺎﯾﺎت اﻟﻜﺘﺎب دوﻟﯿًﺎ.

سامي مغاوري محمد جمعه رانيا يوسف في الموسم مجدي الهواري السادس من أكتوبر تارا عماد مسرحية علاء الدين

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