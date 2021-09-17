الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكونجرس الأمريكي يناقش زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

 اقترح الكونجرس الأمريكي، زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا بمقدار 50 مليون دولار، وذلك وفقًا لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة، عن سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، قولها - إن تمت الموافقة على المشروع مع التعديلات ذات الصلة، فإن مبلغ المساعدة الأمنية لأوكرانيا سيرتفع إلى 300 مليون دولار.

وكتبت السفيرة في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "نأمل بشدة أن يوافق الكونجرس الأمريكي بمجلسيه على تخصيص هذا المبلغ".

كما ذكرت “يوكرنفورم” الأوكرانية للأنباء في وقت سابق، إن قانون إقرار الدفاع الوطني الأمريكي الذي تم طرحه في مجلس النواب ينص على زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا من خلال نقل أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك النشر المحتمل لنظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية.

كما جددت الولايات المتحدة التزامها الراسخ تجاه مساعدة أوكرانيا في الإصلاح القضائي حتى يثق الشعب الأوكراني في محاكمة وقضاته وحتى تتمكن أوكرانيا من مواصلة طريقها نحو التكامل الأوروبي الأطلسي.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، في سياق إدراك الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع حكومة أوكرانيا والمجتمع المدني والشركاء الدوليين الآخرين أن الإصلاح القضائي أمر بالغ الأهمية لتعزيز سيادة القانون وجذب الاستثمار الأجنبي إلى أوكرانيا.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الإصلاح القضائي من شأنه أن يوفر مزيد من الوظائف والفرص الاقتصادية، فضلاً عن الإنصاف والعدالة، مشددة على أن الشعب الأوكراني لا يستحق أقل من ذلك.

وأشار البيان إلى أنه في يوليو الماضي، سنت أوكرانيا قانونًا تاريخيًا يوفر فرصة لإصلاح حقيقي للقضاء ورشح الشركاء الدوليون خبراء مؤهلين تأهيلاً عالياً لدعم تجديد هيئة الحكم القضائي الأولى في أوكرانيا والمجلس الأعلى للقضاء، بما يتماشى مع هذا القانون ، ولكن في 13 سبتمبر، رفض مجلس القضاة الأوكراني ترشيح قضاة أوكرانيين للمشاركة في العملية، وهو رفض يهدد بعرقلة الوعد بإصلاح قضائي حقيقي في أوكرانيا.

واستدركت الخارجية الأمريكية قائلة إنه لا يزال هنالك وقت لإنقاذ هذا الجهد، موضحة أنه يمكن لمجلس القضاة الوفاء بالتزامه بتنفيذ القانون وتقديم الترشيحات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

17 مصابًا فى حادث انقلاب أتوبيس سياحى بطريق «الإسكندرية - مطروح» (صور)

بينهم أطفال.. أسماء المصابين فى انقلاب أتوبيس بطريق «الإسكندرية - مطروح»

تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمي بعد إصابته بجلطتين في الرئة

تحريات المباحث تكشف تفاصيل جديدة حول «فتاة المول» المنتحرة بمدينة نصر

فرص عمل جديدة براتب يصل 3750 جنيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

سمر عادل

الحضور الاقتصادى التركى فى إفريقيا

ماجد حبته

الحقيقة بيضاء.. فى أيلول الأسود!

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لن نتدخل لوقف شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان

حركة فتح: صبرا وشاتيلا جريمة حرب لا تسقط بالتقادم

فلسطين: لا بد من الضغط على إسرائيل لتدفع كامل المُستحقات المالية للسلطة الوطنية