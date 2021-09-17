الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لينك تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2021 على بوابة الحكومة المصرية

التنسيق
التنسيق

لينك تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة الرئيسية وذلك لرغبة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ممن حصلوا على الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد وفقا للمرحلة الثالثة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل رغبات الطلاب في التنسيق وموعد انطلاق المرحلة الثالثة.


لينك تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2021

خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) ليتمكن الطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ممن حصلوا على الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد وفقا للمرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعة في العام الدراسي الجديد (2021_2022) حيث أعلنت الوزارة عن وجود أماكن شاغرة بـ 50 كلية بمختلف الجامعات المصرية بالإضافة إلى المعاهد العليا والتي يمكن لطلاب المرحلة الثالثة التسجيل فيها ولعل أبرز تلك الكليات كلية التربية شعبة رياض أطفال وتربية رياضية وتربية فنية وتربية موسيقية وكلية السياحة والفنادق والحقوق.


خطوات تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

يستطيع طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق تسجيل رغباتهم عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي تم إطلاقه منذ 10 سنوات وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر الموقع المخصص للتنسيق من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار أيقونة المرحلة الثالثة
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل بياناته
  • اختيار التشعيب ( علمي، أدبي)
  • كتابة محافظة الإقامة
  • تدوين اسم المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية
  • كتابة المجموع الذي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة أرقام ونسبة مئوية
  • الضغط على قائمة الكليات المتاحة للطلاب
  • ملء 72 رغبة في استمارة التنسيق
  • الضغط على زر الحفظ

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تفاصيل انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021

 

موعد انطلاق المرحلة الثالثة من التنسيق 2021


رابط تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2021 وموعد تسجيل الرغبات من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني حيث تنطلق المرحلة الثالثة من التنسيق يوم السبت المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري ويستمر لمدة 6 أيام حيث يتم غلق باب تسجيل الرغبات في 23 سبتمبر 2021 وذلك لإعلان النتيجة والانتهاء من عملية تقديم أوراق الطلاب في الكليات المرشحين لها قبل بدء العام الدراسي الجديد 9 أكتوبر المقبل. 

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