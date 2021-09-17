مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة يربح 692 نقطة خلال الربع الثاني من 2021

كشف أحدث تقارير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات، اليوم الجمعه، أن قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية بلغت نحو 1567 نقطة بنهاية الربع الثاني "أبريل - يونيو ٢٠٢١"، مقارنة بنحو 875 نقطة عن نفس الفترة "أبريل- يونيو ٢٠٢٠" بمعدل نمو بلغ 692 نقطة.

وأشار التقرير الذي حصلت “الدستور” على نسخه منه، إلى أن المؤشر يتضمن 5 شركات هي:"المصرية للاتصالات وراية لخدمات الاتصالات وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

كانت البورصة المصرية، أنهت تعاملات جلسة أمس الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتباين في أداء مؤشرات القطاعات حيث ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.08%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.79%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.62%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.54%، وصعد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.25%، وأخيرًا قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والموارد الأساسية بنسبة 0.08%، 0.03%، على التوالي.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.47%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.78%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.67%، وهبط قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.33%، وأخيرًا قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.29%، 0.24%، على التوالي.

كما تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.325 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 423.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.6 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.15% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.32%، والعرب على 4.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.78%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 37.3 مليون جنييه، 11.3 مليون جنيه، 146.2 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 128 مليون جنيه، 65.8 مليون جنيه، 931.8 ألف جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 10996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2434 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 13501 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 4291 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3866 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.48% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1098 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.