«القوى العاملة»: تعيين 437 شابًا بالفيوم خلال شهر أغسطس

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 26 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ12 عاملًا غير منتظم، و30 ألفاً و962 جنيها رعاية صحية لـ23 عاملا، فضلاً عن تسجيل 115 عاملاً جديد بالمنظومة، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بتعيين 437 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب من ذوي الهمم والقدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 2166 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 699 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 52 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ20 عاملا غير منتظم، و4506 جنيهات رعاية صحية لـ22 عاملا، فضلاً عن تسجيل 86 عاملاً جديد بالمنظومة، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وقامت المديرية، بتعيين 283 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1493 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 235 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

كانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 38 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ10 من العمالة غير المنتظمة، و7905 جنيهات رعاية صحية لـ29 عاملا، فضلاً عن تسجيل 147 عاملاً جديدا بالمنظومة، وذلك خلال شهر يونية الماضي.

كما قامت المديرية بتعيين 247 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 2 شباب من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1849 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 451 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.