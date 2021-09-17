الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شارك في افتتاحه 550 دراجة هوائية ونارية

محافظ القاهرة: المسار الآمن للدراجات ثابت كل يوم جمعة لمدة 4 ساعات

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دومًا على دعم الشباب وتشجيع الرياضة بكل مجالاتها، واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها النهوض بالرياضة المصرية والرياضيين من خلال استراتيجية كان نتاجها أن شهدت الرياضة المصرية طفرة كبيرة  بفضل دعمه اللامحدود لهذا المجال الحيوي، وحرصه على توفير كل سُبل النجاح أمام القطاع الرياضى فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للجهات والهيئات الرياضية من اتحادات وأندية مما يساعدهم على تحقيق  النجاح للرياضة المصرية وتقدمها في المحافل الدولية.

وأوضح محافظ القاهرة ويتم توفير هذا المسار الآمن بشكل ثابت كل يوم جمعة لمدة 4 ساعات ويبلغ طوله 6 كيلو متر بداية من تقاطع محور شينزو آبي مع محور الشهيد، خلف المنطقة الاستثمارية الحرة حتي تقاطع المحور مع كوبري مصطفي النحاس .

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الافتتاح الرسمي لمسار الدراجات المؤمن للشباب بمنطقة شرق القاهرة ضمن المبادرة الرئاسية «دراجتك صحتك» ، التى تقوم بها وزارة الشباب والرياضة بهدف تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات، بما يتناسب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة البيئية والذى شارك فيه 500 دراجة عادية و 50 دراجة نارية للشباب.

المسار الآمن للدراجات
المسار الآمن للدراجات
المسار الآمن للدراجات
المسار الآمن للدراجات
المسار الآمن للدراجات
المسار الآمن للدراجات
المسار الآمن للدراجات
المسار الآمن للدراجات
المسار الآمن للدراجات
المسار الآمن للدراجات
المسار الآمن للدراجات
المسار الآمن للدراجات
المسار الآمن للدراجات
المسار الآمن للدراجات
المسار الآمن للدراجات
المسار الآمن للدراجات
المسار الآمن للدراجات
المسار الآمن للدراجات
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظ القاهرة اول مسار مأمن للدرجات بالقاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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