تطعيم 240 ألف شخص ضد «كورونا» بالمنوفية

تطعيم ٢٤٠ ألف منوفي بلقاح كورونا حتى الآن واستخراج شهادات اللقاح بمقابل مادي

كشف الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن تطعيم ما يقرب من 240 ألف شخص بـ12 مركزًا ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في بيان، أن المديرية حددت الأعداد التي تلقت اللقاح منذ انطلاق الحملة وحتى اليوم، 240 ألف حالة في المحافظة، تحت إشراف طبى كامل، وبعد شرح كل ما يخص اللقاح للمتقدم لأخذ التطعيم على أيدى أطباء متخصصين.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أن العمل يسير بصورة منتظمة بالأربعة مراكز بالمحافظة، لحصول المواطنين على لقاح كورونا، وهي:"المركز الصحي بميت خاقان، المركز الصحى ببركة السبع، المركز الصحى بتلا، المركز الصحى بالشهداء، المركز الصحى بقويسنا، رعاية الطفل بسرس الليان، ووحدة كفر الخضرة بالباجور"، "مستشفى حميات منوف، المركز الصحى بشبين الكوم، المركز الصحى بأشمون، ووحدة إسكان المستقبل بالسادات، مؤكدا أن الحالات التى تلقت اللقاح بحالة جيدة ويتم متابعتهم عن طريق الطب الوقائى بكل مركز ومدينة التى يقنط بها كل حالة.

على جانب آخر، أشار الدكتور محمد العسكري، مدير عام إدارة الطب الوقائي بالمديرية، إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للأندرويد والأيفون، ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر.

كما يتضمن التطبيق خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان (أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح)، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.