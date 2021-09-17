الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بتخفيضات 30%.. «أهلا مدارس» يفتح أبوابه أمام الجمهور

اهلا مدارس
اهلا مدارس

فتح معرض «أهلا مدارس» أبوابه أمام الجمهور قبل قليل لاستقبال المواطنين اليوم الجمعة، وحتى العاشرة من مساء اليوم،  في دورته السادسة، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، بأرض المعارض بمدينة نصر، بتخفيضات تصل لـ 30%.

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المعرض فتح أبوابه للجمهور أمس وسط إقبال مكثف من المواطنين على الشراء، منوها بأن عدد العارضين بأرض المعارض بمدينة نصر يصل إلى 210 عارضين على مساحة تصل إلى 3000 م2.

وأوضح كمال أن المعرض يشهد مشاركة أغلب شُعب الاتحاد العام للغرف التجارية وهى شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية، وشعبة الجلود والمصنوعات الجلدية، وشعبة الملابس الجاهزة، وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد أن معارض "أهلًا مدارس" تشهد تخفيضات كبيرة هذا العام لا تقل عن 30%، كما تشتمل على كافة احتياجات طلاب المدارس من أدوات مكتبية وكتابية، والكشاكيل والكراسات بأنواعها، والأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس، وكذلك الملابس بالإضافة الى أجهزة الحاسب الآلي.

وأشار إلى أن المعرض هذا العام يشهد أيضا الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى وباء فيروس كورونا، من خلال الالتزام بارتداء الكمامات، وقياس درجة حرارة الزائرين، وعمل ممرات داخلية تسمح بسهولة التنقل والتحرك فى أروقة وأجنحة المعرض المختلفة.

كان قد أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بيع منتجات معرض "أهلا مدارس" للأسرة المصرية بسعر الجملة وبتخفيض يصل إلى 30% عن الأدوات المكتبية والمدرسية التي تباع في الأسواق الخارجية.

 

مجلس الوزراء رئيس الوزراء وزارة التموين المواطنين مصطفى مدبولى التجارة الداخلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيروس كورونا المشروعات الصغيرة ارض المعارض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات الدورة الخامسة المؤتمر الصحفي المصنوعات الجلدية القابضة للصناعات الغذائية وزارة التموين والتجارة الاتحاد العام للغرف التجارية الاسواق الخارجية التزام بارتداء الكمامات معرض أهلا مدارس تخفيضات كبيرة لمستلزمات الدكتور علي المصيلحي

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