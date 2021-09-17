طلاب مصريون يشاركون في التنقيب عن الآثار بألمانيا

ضمن برنامج التبادل الثقافي بين جامعتي القاهرة وكولن بألمانيا

شارك عدد من الطلاب المصريين في برنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية، المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة كولن بألمانيا للتبادل الثقافي والعلمي خاصة في المجال الأثري والطرق العلمية الصحيحة للتنقيب عن الآثار، وتسجيلها بشكل علمي، وذلك في إطار حرص الجامعات المصرية على التبادل الثقافي والعلمي بين نظيراتها في العالم.

وفي هذا الإطار، قامت شركة "SPAU" الألمانية للتنقيب وتسجيل وترميم الآثار تحت إدارة "Sascha Piffko"، بتدريب 4 من الطلاب المصريين، وهم محمد أحمد صالح، محمد نبيل، محمد إبراهيم، وياسر فاروق، على الحفائر في عدة مواقع بألمانيا ترجع للعصر الحجري الحديث وكذلك العصر الحديدي.

- الحفائر نجحت في الكشف عن العديد من اللقى الأثرية الفخارية والعظمية



وقال محمد أحمد صالح، أحد الطلاب المشاركين في البرنامج - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إن تلك الحفائر نجحت في الكشف عن العديد من اللقى الأثرية الفخارية والعظمية والأدوات الحجرية وكذلك بعض البقايا الآدمية والحيوانية والنباتية، مضيفا أنه من خلال دراسة تلك القطع الأثرية يمكننا معرفة شكل البيئة التي كان يعيش بها الإنسان في هذه الفترة وكذلك أنواع الحيوانات ومتوسط عمر الإنسان في هذا المجتمع.

وأشار" صالح" إلى أن البرنامج التدريبي تضمن بعض الزيارات الميدانية لعدد من المتاحف بألمانيا لمعرفة طرق العرض الصحيحة للقطع الأثرية وطريقة كتابة البطاقة التعريفية لكل أثر بشكل علمي شيق.

و أوضح أن المنسق المصري للبرنامج الدكتور مصطفى عطا الله بكلية الآثار جامعة القاهرة والمنسق الألماني الدكتور كوبر ردولف Kuper Rudolph؛ والدكتورة كارين كندرمان Karin kindermann من جامعة كولن بألمانيا اتفقوا على جعل مدة الحفائر العملية شهرين مع تغير المواقع كل شهر وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، لافتا إلى أن برنامج الماجستير مدته عامان حيث بدأ في 2019 وينتهي العام الحالي.

وأعرب "صالح" عن سعادته وفخره باشتراكه في مثل هذه البرامج العلمية المميزة، التي تعد أحد توجهات الدولة الجديدة لبناء سواعد مصرية ذات خبرة وعلى دراية بكل السبل والطرق العلمية الحديثة في كافة المجالات الحيوية التي تحتاج إليها الدولة المصرية.