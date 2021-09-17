الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

رئيس مدينة 6 أكتوبر: تنفيذ 14 قرار غلق وتشميع لأنشطة مخالفة بالحي المتميز

غلق وتشميع لأنشطة
غلق وتشميع لأنشطة مخالفة بالحي المتميز

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم شن حملة جديدة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بالتعاون مع شرطة التعمير، حيث استهدفت الحملة “سنتر طيبة - سنتر هاميس” بالحي المتميز.

 وأوضح أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 14 قرار غلق، وتشميع لعدم وجود رخص تشغيل، ورفع عدادات المرافق لبعض الأنشطة، وإزالة بعض الإشغالات بالطريق.

وفي سياق متصل، وجه المهندس عادل النجار، بضرورة تكثيف المرور الدوري للتصدي لسيارات النقل التي تلقي مخلفات بالطرق، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ حملة أمنية لضبط سيارات النقل المخالفة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط سيارة تحمل مخلفات بالحى الثامن، وضبط مضَّخة خرسانية أمام نادي الصيد بالتوسعات الشمالية، تقوم بأعمال غسيل بالطريق، كما تم ضبط جرار زراعي يقوم بإلقاء مخلفات خلف نادي 6 أكتوبر بالحي السابع، وتم التحفظ على المضبوطات لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وأكد رئيس جهاز 6 أكتوبر، عدم التهاون في تطبيق القانون ومحاربة أي ظاهرة عشوائية مع استمرار المتابعة والرصد لمنع المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، قد أعلن اليوم، أنه سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/10/2021، وحتى يوم الخميس الموافق 4/11/2021، تسليم دفعة جديدة  ( 18 عمارة ) للفائزين بها ضمن  73  عمارة بمشروع سكن مصر  للإسكان المتوسط، بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة بالقرعة العلنية.
وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 27، يوم الأحد 3/10/2021، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الإثنين 4/10/2021، ووحدات العمارة رقم 29، يوم الثلاثاء 5/10/2021، ووحدات العمارة رقم 30، يوم الأحد 10/10/2021، ووحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 11/10/2021، ووحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 12/10/2021، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الأربعاء 13/10/2021، ووحدات العمارة رقم 34، يوم الخميس 14/10/2021.

 

حملة أمنية المجتمعات العمرانية عاصم الجزار رفع الإشغالات دمياط الجديدة مدينة دمياط الجديد المنصورة الجديدة الدكتور عاصم الجزار

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وائل لطفي

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