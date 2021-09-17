الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

اليوم.. «الصحة» تطلق 4 قوافل طبية في 4 محافظات ضمن «حياة كريمة»

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" داخل 4 محافظات "الغربية - الجيزة - جنوب سيناء - الوادي الجديد" يومي 17 و18 سبتمبر للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية.

وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن التخصصات الطبية تشمل النساء والولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال و الباطنة - الأنف والأذن و العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل. 

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ160 ألفًا و619 مواطنًا من خلال 136 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يوليو الماضي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1222 عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 26 ألفًا و406 تحاليل دم وطفيليات وآشعة، وعقد 33 ألفًا و273 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحويل 2102 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، على حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وزارة الصحة والسكان القوافل الطبية حياة كريمه

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