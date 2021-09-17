وزير الشباب ومحافظ القاهرة يشهدان افتتاح أول مسار آمن للدراجات بالعاصمة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، افتتاح أول مسار آمن للدراجات بمحافظة القاهرة، وحضرا مراسم الافتتاح الأول من نوعه بمحافظة القاهرة والواقع بشرق العاصمة على مسافة 6 كيلومترات.

وتضمنت احتفالية الافتتاح، ركوب شباب الأندية والمراكز الشبابية بمحافظة القاهرة دراجات برفقة وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة.

وتجول موكب وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة بالدراجات النارية بشرق القاهرة وسط الشباب المشارك، و يأتي افتتاح المسار الآمن للدرجات تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار حرصه على الرياضة لدى الشباب.

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

افتتاح أول مسار آمن للدراجات بالعاصمة

افتتاح أول مسار آمن للدراجات بالعاصمة

افتتاح أول مسار آمن للدراجات بالعاصمة

افتتاح أول مسار آمن للدراجات بالعاصمة