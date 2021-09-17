«الإحصاء»: أكثر من نصف مليار دولار تبادل تجاري بين مصر والبحرين في 6 أشهر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين لتسجل 513.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 177.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 188.8%؛ حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للبحرين مسجلة 189 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 37.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 399.9%، وارتفعت قيمة الواردات المصرية من البحرين لتسجل 324.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 140 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 131.7 %.

وسجلت قيمة الاستثمارات البحرينية بمصر 324 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 مقابل 192,1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 68,7 %.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبحرين 107,7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 94,6 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 13,9%، بينما بلغت قيمة تحويلات البحرينيين العاملين في مصر 3.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 100.8%.

وكانت أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 40.9 مليار دولار مقابل 35.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 15.9%.

وجاءت الصين على رأس قائمة أعلى عشر دول تصديراً لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث سجلت قيمة واردات مصر منها 6.5 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 3.2 مليار دولار، ثم السعودية 3.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 2.1 مليار دولار، ثم تركيا 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 1.6 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.5 مليار دولار، ثم الهند 1.4 مليار دولار، ثم الإمارات 1.3 مليار دولار، وأخيراً البرازيل مليار دولار، واستحوذت هذه الدول على 57.3 % من إجمالي قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري.