الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

تحريات المباحث تكشف تفاصيل جديدة حول «فتاة المول» المنتحرة بمدينة نصر

فتاة المول
فتاة المول

كشفت تحريات المباحث، تفاصيل جديدة في واقعة انتحار فتاة داخل مول شهير بمنطقة مدينة نصر، بالقفز من الطابق السادس؛ لمرورها بأزمة نفسية.

أشارت التحريات، إلى أن الفتاة لديها شقيقين هما: عبد الرحمن يبلغ من العمر 25 عامًا، وزياد يبلغ من العمر 16 عامًا.

ولفتت التحريات إلى أن والدة الفتاة تعمل طبية أسنان في أحد المستشفيات الحكومية، ووالدها طبيب بالمعاش، وهي تدرس بالفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس. 

وكانت النيابة العامة قد استمعت لأقوال والد الفتاة الذي أكد أنه كان يعامل ابنته بكل عطف وحب، موضحًا أنه كان بالفعل يمنعها من الخروج من المنزل في أوقات متأخرة خوفًا عليها.

وأضاف والد الفتاة، أن ابنته كانت من المتفوقين دراسيًا في الفرقة الرابعة طب أسنان، مشيرًا إلى أنه يوم الواقعة طلبت منه ابنته الخروج مع أصدقائها ولكنه رفض خوفًا عليها، وعندما أصرت وافق بشرط عدم التأخير والابتعاد عن المنزل.

ونوه بأنه فوجئ بخبر انتحار ابنته، لافتًا إلى أنه لا يعرف السبب الذي دفعها للقيام بذلك.

وكشفت صديقتها وتدعى «نيرة»، 23 سنة، طالبة بكلية طب أسنان، أن صديقتها «ميار» طالبة في الفرقة الرابعة طب أسنان.

وأضافت الفتاة أن صديقتها أخبرتها قبل الحادثة بأنها سوف تنتحر، وأنها كانت تجلس معها في إحدى الكافيهات، لافتة إلى أن صديقتها انتحرت بسبب الاضطهاد وسوء المعاملة من قبل أسرتها، وأنها غادرت وتركتها بمفردها في الكافيه.

وعلى الفور، انتقل رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر إلى مكان الواقعة وتم التحفظ على الجثة، كما تم التحفظ علي كاميرات المراقبة والموجودة داخل المول لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة لإذا كانت الواقعة انتحار من عدمه.

مدينة نصر تحريات المباحث المستشفيات الحكومية

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تحريات المباحث تكشف تفاصيل جديدة حول «فتاة المول» المنتحرة بمدينة نصر

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