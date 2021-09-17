الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سول تقلص عدد الدول التي يخضع القادمين منها للحجر الصحي

سول
سول

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، تقليص قائمة الدول الأجنبية التي يخضع القادمون منها للحجر الصحي الإلزامي أسبوعين فى حال كانوا مطعمين بشكل كامل وذلك اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، سيتم تطبيق سياسة الحجر الصحي الإلزامي على الوافدين من 20 دولة، بتراجع عن القائمة الحالية التي تضم 36 دولة، وقد تمت إضافة زامبيا وجيبوتي حديثا إلى القائمة، بينما تمت إزالة 18 دولة، بما في ذلك روسيا والهند واليابان والإمارات ولبنان وسلطنة عمان والأردن والكويت  وغيرها.

وتسمح كوريا الجنوبية للقادمين الذين تم تطعيمهم بالكامل في الخارج بدخول البلاد دون الخضوع للعزل الذاتي لمدة أسبوعين.

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