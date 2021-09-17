الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«تونبرج» تشارك في الاحتجاج المناخي بألمانيا في 24 سبتمبر

جريتا تونبرج
جريتا تونبرج

تعتزم الناشطة السويدية في مجال حماية المناخ، جريتا تونبرج، المشاركة في الاحتجاج العالمي من أجل حماية المناخ الذي دعت إليه حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل"، والمقرر تنظيمه في 24 سبتمبر الجاري في العاصمة الألمانية برلين.


وقالت الناشطة 18 عاما في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، إنها تعتزم التظاهر في العاصمة الألمانية، مضيفة في المقابل أنها لن تروج لحزب معين قبل يومين على الانتخابات العامة في ألمانيا، وقالت: "نحن لسنا مجموعات ضغط لصالح الخضر".

ومن المخطط تنظيم احتجاجات في ألمانيا في أكثر من 340 مدينة يوم الجمعة المقبل، وتنظيم أكثر من 1160 احتجاجا على مستوى العالم. وتطالب المبادرة الاحتجاجية بإجراءات للحد من احترار الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

يُذكر أن تونبرج بدأت قبل أكثر من ثلاثة أعوام في ستوكهولم إضرابا شخصيا عن المدرسة، وهو ما تطور إلى حركة الاحتجاج العالمية من أجل المناخ "أيام الجمعة من أجل المستقبل".

ومن المقرر أن يتوجه الناخبون الألمان إلى مراكز الاقتراع يوم 26 سبتمبر الجاري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات واختيار خليفة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تولت المستشارية على مدار 16 عامًا.

وبعد أيام قليلة تبدأ الانتخابات البرلمانية في ألمانيا لاختيار أعضاء البرلمان الألماني (البوندستاج) ومن ثم يتم اختيار المستشار الألماني الجديد من بين المرشحين لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قادت البلاد 16 سنة، حيث يحتدم السباق بين الأحزاب الألمانية، لتقديم مرشحيها عن منصب المستشارية في ألمانيا، مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 26 سبتمبر المقبل.

وقد رشّحت إدارة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني، زعيم الحزب المحافظ أرمين لاشيت، فيما يتنافس أولاف شولز عن الحزب الاشتراكى الديمقراطى الذى شغل منصب وزير المالية ونائب المستشار في حكومة ميركل، بينما قدّم حزب الخضر الألماني مرشّحته أنالينا بيربوك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تأسيسه قبل أربعين سنة، إذ سيلعب الحزب هذه المرة دورًا مركزيًا في الانتخابات المقبلة.

حماية المناخ العاصمة الألمانية برلين المانيا الانتخابات العامة في ألمانيا

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