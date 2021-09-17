الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ227 مليون حالة

كورونا
كورونا

 ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المؤكدة حول العالم ارتفعت إلى 227 مليونا و26 ألفا و185 إصابة.

وأفادت الجامعة - في بيان اليوم الجمعة - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و669 ألفا و 992 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 7ر41 مليون إصابة، في حين سجلت الهند 3ر33 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21 مليونا.

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