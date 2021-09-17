اليابان تخطط لإعطاء جرعات معززة من لقاحات كورونا

تخطط وزارة الصحة اليابانية لإعطاء جرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأشخاص الذين تلقوا جرعتهم الثانية منذ 8 أشهر على الأقل.

وأفادت مصادر - وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - بأن الوزارة تخطط لتوفير جرعة ثالثة معززة من لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا، مضيفة أن الوزارة ستناقش قرارها مع لجنة خبراء اليوم الجمعة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية أن التقارير داخل البلاد وفي الخارج أيضا تشير إلى أن فعالية اللقاحات تضعف بمرور الوقت.

وستبحث الوزارة الوقت الذي ستبدأ فيه برنامج الجرعات المعززة حيث أن بعض البلديات مازالت توزع الجرعات الثانية من اللقاح، كما ستبحث مسألة تضمين جميع الأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح في برنامج الجرعات المعززة أم الاقتصار فقط على الأشخاص المعرضين لخطر المرض الشديد عند إصابتهم بالفيروس.

يشار إلى أن عددًا من الدول من بينها فرنسا كانت قد بدأت بالفعل توزيع جرعة ثالثة تنشيطية من لقاحات فيروس كورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية تدعو الدول إلى الامتناع عن توفير جرعات معززة حتى نهاية هذا العام على الأقل لكي تتمكن الدول النامية من تأمين المزيد من جرعات اللقاح.

وفي سياق متصل، أعلنت بيانات حكومية باليابان انخفاض العدد التقديري للزوار الأجانب للبلاد خلال أغسطس الماضي بنسبة 99% مقارنة بالشهر ذاته في عام 2019 أي ما قبل وباء "كورونا"؛ بسبب استمرار قيود السفر الصارمة وسط جائحة "كورونا".

وأوضحت منظمة السياحة الوطنية اليابانية - وفقًا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن عدد الزوار تضاعف 3 مرات تقريبًا من 8 آلاف و658 زائرًا إلى 25 ألفًا و900 زائر خلال أغسطس 2020؛ بسبب دورة الألعاب الأولمبية البارالمبية التي انطلقت في 24 أغسطس واستمرت لمدة أسبوعين تقريبًا.

وأضافت أنه في يوليو الماضي، ارتفع عدد الزوار الأجانب إلى 51 ألفًا و100 شخص مقابل 3782 شخصًا العام السابق، حيث دخل عشرات الآلاف من الرياضيين والموظفين من الخارج إلى البلاد للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينخفض ​​عدد زوار اليابان خلال سبتمبر الجاري في ضوء حظر دخول المسافرين الأجانب الذي تفرضه اليابان من حيث المبدأ، منوهة بأنه مع استمرار الضغط على النظام الطبي وسط انتشار سلالة دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا لا تزال 19 من أصل 47 مقاطعة حاليًا تحت حالة الطوارئ بسبب الوباء.

ووفقًا للدولة، استحوذ الزوار من الولايات المتحدة على أعلى عدد عند 3 آلاف شخص في أغسطس، يليهم 2400 من الصين و1800 من فرنسا.