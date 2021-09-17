الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

روسيا تختبر بنجاح منظومة جديدة مضادة للصواريخ

صاروخ
صاروخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الجو-فضائية أطلقت صاروخًا في إطار اختبارات الدفاع المضاد للصواريخ، وذلك بميدان التدريب "ساري شاجان" في كازاخستان.

وقالت الوزارة في بيان: "في ميدان ساري - شاجان التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية (بكازاخستان)، نجحت وحدات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الجوفضائية الروسية في إجراء اختبار آخر لإطلاق صاروخ جديد من الصواريخ الروسية المضادة للصواريخ"، بحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية"
الروسية، في موقعها الإلكتروني.

وصرح قائد وحدة الدفاع المضادة للصواريخ التابعة لقوات الفضاء، اللواء سيرجي جرابتشوك، بأن سلسلة الاختبارات أثبتت خصائص الصاروخ ومواصفاته.
 

وأضاف أن "الوحدات الجوية أكملت المهمة بنجاح، وتمكنت من إصابة هدف افتراضي بالدقة اللازمة".
 

كان القائد العام للقوات الجوفضائية الروسية، الجنرال سيرجي سوروفيكين، قد صرح في يوليو العام الماضي، بإن أنظمة الدفاع الصاروخي لموسكو والمنطقة الصناعية المركزية يجري اختبارها حاليا، وفي المستقبل القريب ستتلقى القوات الجو-فضائية محطة رادار محدثة متعددة الوظائف وصواريخ للدفاع الجوي محدثة.

وفي سياق متصل، انطلق صاروخ "سويوز 2.1 بي" بنجاح من مطار "بايكونور" الفضائي في كازاخستان حاملا 34 قمرا صناعيا بريطانيا للاتصال من نوع OneWeb.

وبحسب ما أوردته شبكة "روسيا اليوم" فقد انطلق الصاروخ في الساعة 21:07 مساء الثلاثاء، بتوقيت موسكو.

وفي وقت لاحق أكد مدير مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزين، أن عملية الإطلاق تمت بشكل طبيعي وأن جهاز "فريغات" مع الأقمار البريطانية انفصل عن الصاروخ في مرحلة ثانية من الرحلة لإيصال الأقمار إلى مداراتها المنشودة.

وأصبحت عملية الإطلاق هذه الـ15 من نوعها منذ مطلع العام، ومن المقرر أن يبلغ عددها الإجمالي 29 حتى نهاية السنة.

وبعد إيصال الأقمار الـ34 البريطانية إلى المدار، سيبلغ عددها 322 قمرا.

ومن المقرر إطلاق دفعة جديدة من أقمار OneWeb البريطانية في 14 أكتوبر المقبل من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.

وزارة الدفاع الروسية صاروخ الدفاع الروسية اختبارات الدفاع المضاد للصواريخ كازاخستان الدفاع الجوي

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