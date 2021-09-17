الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. تطبيق عقوبات قانون المرور ضد المخالفين لقرار تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الالكتروني
الملصق الالكتروني

أهابت وزارة الداخلية، بمالكي المركبات بمختلف أنواعها، بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها تركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، اعتبارا من السبت 18 سبتمبر 2021.

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور .

ـ يحدد الملصق الإلكتروني مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

- يكشف الملصق الإلكتروني مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُتيح الملصق الإلكتروني لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

 

وزارة الداخلية الملصق الالكتروني قانون المرور

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وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

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