الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: معدل الإصابة بكورونا يتراجع

ألمانيا
ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 11222 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.
 

وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 12969 إصابة. 
 

وسجل المعهد 20 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 55 وفاة يوم الجمعة الماضي.
 

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. 

كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.
 

وتراجع معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الجمعة مجددا، حيث سجل اليوم 74.7 إصابة نزولا من 76.3 إصابة أمس الخميس. 

وتم تسجيل أدنى معدل في 6 يوليو الماضي عند 4.9 إصابة، بينما تم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.


وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و125 ألفا و 878 حالة.


يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 يناير عام 2020.


وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 92 ألفا و 857 حالة وبلغ عدد المتعافين 3 ملايين و 873 ألفا و700 شخص.

المانيا الفيروس انتشار المرض الولايات المتحدة كورونا

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