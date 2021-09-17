أول قاطني محطة الفضاء الصينية يعود إلى الأرض

عاد ثلاثة رواد صينيين اليوم الجمعة إلى الأرض بعدما أمضوا فترة قياسية استمرت ثلاثة أشهر في الفضاء، حيث كانوا أول قاطني محطة الفضاء الصينية التي هي في طور البناء، على ما ذكر التلفزيون الصيني العام "سي سي تي في".

وكان الطاقم غادر الأراضي الصينية في منتصف يونيو، وكانت مهمة "شنتشو-12" أطول مهمة يجريها الصينيون في الفضاء.

وحطت المركبة بواسطة مظلة مخططة بالأحمر والأبيض على الأرض الجمعة قرابة الساعة 13,35 بالتوقيت المحلي، في صحراء غوبي في شمال غرب الصين على ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون العام.

ويشكل ذلك محطة جديدة في برنامج الفضاء الصيني الطموح الذي سبق أن أرسل مهمات غير مأهولة إلى سطح القمر والمريخ ويدرس إمكان إرسال رحلة مأهولة إلى القمر بحلول العام 2030.

ونقل التلفزيون العام في بث مباشر عودة الرجال الثلاثة إلى الأرض مع مشاهد لافتة صورتها كاميرا منصوبة في المركبة تظهرها، وهي تحلق بسرعة كبيرة فوق المساحات الصحراوية.

وقالت هوانج ويفين المسؤولة الكبيرة في برنامج مهمات الفضاء المأهولة للتلفزيون العام إن الرواد سيوضعون الآن في الحجر الصحي.

وأوضحت أن هذا الإجراء "لا يتّبع بسبب وباء كوفيد-19 بل لأن مناعتهم ضعفت" بسبب إقامتهم الطويلة في الفضاء، و"قد اتخذ هذا الإجراء لحمايتهم".

وأجرى الرجال الثلاثة مهمات في الفضاء خارج المحطة وعمليات صيانة ونصبوا معدات للتقدم في تشغيل المحطة.

وفي سياق متصل، كانت الصين قرّرت إقامة قاعدة فضائية مأهولة خاصة بها بعد رفض الولايات المتّحدة السماح لها بالمشاركة في المحطة الفضائية الدولية.

ومحطة الفضاء الدولية التي تجمع كلاً من الولايات المتحدة وروسيا وكندا وأوروبا واليابان ستُسحب من الخدمة في العام 2024 حتى وإن كانت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لم تستبعد تمديد عمرها لما بعد 2028.

وعند اكتمالها، ستبلغ كتلة تيانغونغ حوالى 90 طنا، ومن المتوقع أن تعمل لمدة أقلها عشر سنوات، حسب وكالة الفضاء الصينية.

وهي ستكون أصغر بكثير من محطة الفضاء الدولية ومشابهة لمحطة الفضاء السوفياتية "مير" التي أطلقت في العام 1986 وسحبت من الخدمة في 2001.



وجرى التخطيط لإرسال 11 مهمة أخرى خلال العام ونصف العام المقبل لاستكمال عملية إنشاء محطة تيانغونغ في المدار والتي تتضمن تركيب ألواح شمسية ووحدتين مخبريتين، وتشكل مهمة الخميس الثالثة من بينها. ومن المقرر ان تتضمن أربع مهام مأهولة.