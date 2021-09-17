الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1724 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الجمعة تسجيل 1724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 478 ألفًا و885 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء “صوفيا” البلغارية اليوم أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية أيضًا تسجيل 67 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 19 ألفًا و876 وفاة.

ويوجد في المستشفيات حاليًا 4627 مريضًا بالفيروس التاجي، من بينهم 396 في حالة حرجة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 419 ألفًا و410 حالات، ووصل عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 39 ألفًا و599 حالة.

وكانت تقدمت بلغاريا قسائم شراء من المحال الكبرى "السوبر ماركت" للأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، من أجل تسريع حملة التطعيم المتعثرة وزيادة إقبال الأشخاص على تلقى اللقاح.

وأصبحت قسائم الشراء التي تبلغ قيمتها 20 ليفا (10 يورو) في متاجر كبرى تابعة لسلسلة كبيرة.

وذكرت إذاعة نوفا أنه سيتم إعطاء جرعات التطعيم أمام هذه المتاجر الكبرى في العاصمة صوفيا وبلوفديف في الجنوب وفي مدينتي فارنا وبورجاس المطلتين على البحر الأسود.

وتحتل بلغاريا مرتبة منخفضة للغاية داخل الاتحاد الأوروبي من حيث معدل التطعيم. ولدى العديد من البلغار أحكام مسبقة ضد التطعيمات، وتنتشر شائعات لا أساس لها على الإنترنت عن العواقب المحتملة لتلقي اللقاحات.

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وائل لطفي

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