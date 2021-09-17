171 وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية، اليوم الجمعة، تسجيل 14 ألفا و555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى مليون و448 ألفا و792 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة التايلاندية - في بيان على موقعها الإلكتروني - أنه خلال الفترة نفسها تم تسجيل 171 وفاة إثر إصابتهم بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 15 ألفا و124 وفاة.

وأشار البيان أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ مليونا و304 ألاف و466 متعافيا منذ بدء الوباء في البلاد.

وفي سياق متصل، قال وزير السياحة التايلاندي بيفهات راتشاكيتبراكارن، إن 5 مناطق في البلاد بينها العاصمة بانكوك ستبدأ في تنفيذ خطتها لإعادة فتح أبوابها أمام السياح، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

وأضاف وزير السياحة- في تصريحات أوردتها صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية - أن 21 محافظة أخرى ستفتح أبوابها أيضًا أمام السياح اعتبارًا من 15 أكتوبر في تبديد للشكوك التي أثيرت حول ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من المضي قدمًا في خطتها في مواجهة الوباء.

وأوضح أن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا يشكل عائقًا كبيرًا إلا أن وزارة السياحة على أتم الاستعداد لاستئناف السياحة.

من جهته، أكد وزير الصحة التايلاندي أنوتين شارنفيراكول أن الوزارة مستعدة استعدادًا تامًا لاستئناف السياحة أكتوبر المقبل، وسيظل الالتزام بالتدابير الصارمة قائمًا للحد من تسجيل إصابات جديدة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.