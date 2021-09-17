«المترو» يوصل مواجهة كورونا بالمحطات والقطارات: لا دخول دون كمامة

قالت الشركة المصرية لإدارة مرفق مترو الأنفاق، إن هناك تعليمات مشددة بعدم دخول اىمواطنين للمحطات إلا بعد التأكد من ارتداء الكمامة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت الشركة، فى بيان لها، إنه يتم تعقيم القطارات والمحطات وذلك للوقاية من فيروس كورونا، حيث يتم تعقيم الأرصفة بالكامل وكذلكالعربات والمقاعد والمصاعد الكهربائية والسلالم، حيث يتم التشديد على القيام بتلك الإجراءات يوميا وذلك لضمان سلامة وأمان الركاب.

وناشدت شركة المترو المواطنين ضرورة الالتزام بمعاير الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة.



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعاتها وخاصة بقطاع الوحدات المتحركة بهدف تقديم أفضل خدمة مقدمة لجمهور الركاب، فقد تقرر تعديل تركيب القطار رقم 959 سياحى "القاهرة- الإسماعيلية" اعتبارا من يوم 16-9-2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة إسباني، بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي.

كما أعلنت الهيئة عن تعديل تركيب القطار رقم 946 سياحي "الإسماعيلية - القاهرة" اعتبارا من يوم 17/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسباني بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي، و تعديل تركيب قطار 118- سياحي "القاهرة - منوف - الإسكندرية" اعتبارا من يوم 18/9/2021 بعدد 2 عربة ثانية مكيفة أسباني، بالإضافة إلى 6 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي، وتعديل تركيب قطار 119- سياحى "الإسكندرية- منوف -القاهرة" اعتبارا من يوم 18/9/2021 بعدد 2 عربة ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 6 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي.

وكذلك تعديل تركيب القطار رقم 949 سياحى القاهرة - المنصورة، والقطارات أرقام 516/517 و 518/ 519 سياحي المنصورة - الإسكندرية والعكس، اعتبارا من يوم 20/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي، و تعديل تركيب قطار 586/587 سياحي الإسكندرية - المنصورة اعتبارا من يوم 21/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي، وأخيراً تعديل تركيب قطار 948 سياحى المنصورة - القاهرة اعتبارا من يوم 22/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي.

وتؤكد الهيئة انها مستمرة فى إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أعمال التطهير والتعقيم بالقطارات والمحطات للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتهيب الهيئة بالسادة الركاب الالتزام بارتداء الكمامة أثناء دخول المحطات وأثناء تواجدهم بالقطارات حفاظاً على سلامتهم.