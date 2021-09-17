وزير الدفاع الأسترالى: بناء قواعد عسكرية وجوية أمريكية جديدة

أفاد وزير الدفاع الأسترالى، بيتر داتون، اليوم الجمعة، بأنه سيتم فى المناطق الأسترالية الجنوبية بناء قواعد عسكرية وجوية أمريكية جديدة.

وقال داتون: يمر آلاف من الجنود الأمريكيين حاليا بفترة التدريب العسكري في القاعدة العسكرية في الأراضي الشمالية، لكن عدد أفراد القوات الجوية والبرية الأمريكية سيزداد بشكل جدي"، مشيرا إلى أن المواقع العسكرية الجديدة التي سيتم بناؤها في المناطق الجنوبية لبلاده، ستوسع قدرات الصناعات المحلية وستسمح بإنشاء فرص عمل جديدة للأستراليين.

وأضاف أنه سيتم توسيع قدرات القاعدتين الجويتين الأستراليتين الواقعتين على الساحل الشرقي للبلاد.

وأكد الوزير في حديثه لقناة "9 News": "يدور الحديث عن نقل مختلف الأنواع من الطائرات بما فيها القاذفات وطائرات الاستكشاف، التي سترابط في المطارات العسكرية في ريتشموند (على بعد 50 كيلومترا شمال غربي سيدني) أو إمبرلي (على بعد 50 كيلومترا جنوب غربي مدينة بريسبن).

كما أفاد داتون بأن التعاون العسكري بين أستراليا والولايات المتحدة سيتسع بفضل إنشاء البنية التحتية لخدمة السفن والغواصات الأمريكية في أستراليا، وتنظيم لوجستيات العمليات العسكرية المشتركة في المنطقة.

في سياق آخر أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل الحوار مع روسيا حول قضية الأمن السيبرانى، دون أن تتوقع نتائج فورية منه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى، خلال مؤتمر صحفى عقدته الخميس: "الرئيس (الأمريكى جو بايدن) أكد فى حينه أننا لا نتوقع أن يحدث ذلك خلال ساعة واحدة. المناقشات مستمرة وهي تجرى على المستوى الدبلوماسى، وهذا الموضوع يعمل عليه فريقنا للأمن القومى".

ويعد موضوع الهجمات السيبرانية من أحد الخلافات بين روسيا والولايات، وتوصل الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، خلال قمتهما يوم 16 يونيو في جنيف، إلى اتفاق حول إطلاق حوار ثنائى على مستوى الخبراء بشأن ضمان الأمن في المجال السيبراني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه الولايات المتحدة إن هجمات إلكترونية كثيرة باستخدام برمجية الفدية يتم شنها من أراضي روسيا التي تتهم بدورها الطرف الأمريكي برفض التعاون حول هذا الموضوع.