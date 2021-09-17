الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تصور أول فيلم فى الفضاء الخارجى

الفضاء
الفضاء

يتوجه رائدا فضاء واثنان من المتخصصين في السينما، أوائل الشهر المقبل، إلى محطة الفضاء الدولية من أجل تصوير أول فيلم في الفضاء الخارجي، وفقا لفرانس برس.

وقال صانعو فيلم روسي، أمس الخميس، إنه من المقرر أن يتوجه طاقم روسي، يضم رائدي فضاء واثنين من المتخصصين في السينما، إلى محطة الفضاء الدولية في الخامس من أكتوبر من أجل تصوير أول فيلم في الفضاء الخارجي، وذلك على متن مركبة سويوز إم إس-19.

ويأتي انطلاق هذا الطاقم، إلى محطة الفضاء الدولية التي تدور حول الأرض على ارتفاع نحو 354 كيلومترا، بعد أسابيع فقط من إطلاق أول طاقم كامل من المدنيين إلى الفضاء على متن صاروخ وكبسولة طورتها شركة سبيس إكس، الأمر الذي يضيف عنصرا للمنافسة المستمرة منذ عقود في مجال رحلات الفضاء بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال الممثل والمخرج كليم شيبينكو، في مؤتمر صحفي قبل مغادرة طاقم الفيلم إلى قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان: "هذا الفيلم يدور حول قصة شخص عادي طبيب لا علاقة له باستكشاف الفضاء ولم يفكر مطلقا في ذلك، ويُعرض عليه السفر إلى محطة الفضاء الدولية، وإنقاذ حياة رائد فضاء"، وفقا لما ذكرته رويترز.

وسيظهر رائدا الفضاء المحترفان في الطاقم أيضا في الفيلم.

وقال رائد الفضاء القائد أنطون شكابليروف "لن أمثل دور البطولة فيه لكني ما زلت بحاجة لمعرفة كيفية إنتاج فيلم في مكان غير عادي كالفضاء الخارجي".

وقالت الممثلة يوليا بيريسيلد إنها تعلمت كيف تعمل فنانة تجميل ومصممة أزياء لنفسها.

من جانبه انطلقت أمس من ولاية فلوريدا الأمريكية سفينة تابعة لشركة "سبيس إكس" تحمل مليارديرًا في مجال التجارة الإلكترونية وثلاثة موطنين أقل ثراء اختارهم لمشاركته في أول رحلة تصل إلى المدار حول الأرض بطاقم من المدنيين بالكامل، وفقًا لـ"فرانس برس".

 

 

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