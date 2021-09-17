الناخبون الروس يشاركون اليوم فى الاقتراع فى الانتخابات التشريعية

بدأ الناخبون الروس المشاركة اليوم الجمعة، في الانتخابات التشريعية الموزعة على 3 أيام مع فتح مراكز الاقتراع في أقصى الشرق الروسي، في استحقاق منع فيه غالبية معارضي الكرملين من المشاركة.

وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا فياجتماع بث مباشرة عبر موقعها الرسمي: "هيا بنا ننتخب!".

وفتحت مراكز الاقتراع أولاً في مناطق كامتشاتكا وتشوكوتكا في أقصى الشرق الروسي، في الثامنة صباحاً، يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا أمس الخميس مواطنيه الى إبداء حس "بالوطنية" قبل ساعات من بدء الانتخابات التشريعية في اقتراع أقصي عنه القسم الأكبر من معارضي الكرملين.

قال الرئيس الروسي في شريط فيديو نشر على موقع الكرملين ليلا "أعول على حسكم بالمواطنة والمسؤولية، بالاتزان والوطنية، وعلى حرصكم على انتخاب نواب سيعملون من أجل الخير وباسم دولتنا روسيا العزيزة على قلوبنا".

ووجه الرئيس الروسي هذا النداء فيما يخضع لحجر صحي بعدما رُصدت عشرات الإصابات بكوفيد-19 في أوساطه، ما يدل على الصعوبات التي تواجهها روسيا في السيطرة على الوباء لا سيما مع تأخر حملة التلقيح.

سيجري التصويت من 17 الى 19 سبتمبر بهدف الحد من انتشار الوباء وستفتح أولى مكاتب الاقتراع أبوابها في الشرق الأقصى اليوم وينتظر أن تظهر النتائج الأحد.

دعي 108 ملايين روسي الى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب (الدوما) ال450، نصفهم عبر نظام القائمة النسبية والنصف الآخر عبر الغالبية.

دعا نافالني المسجون مناصريه الى اعتماد استراتيجية "التصويت الذكي" تقوم على أساس دعم المرشح الأكثر قدرة على هزم مرشح الكرملين في كل دائرة انتخابية وفي معظم الاحيان يكونون من الشيوعيين.

وحزب روسيا الموحدة الحاكم الذي تتراجع شعبيته على خلفية فضائح الفساد وتراجع المستوى المعيشي في البلاد، نال 30% فقط من الأصوات المؤيدة في البلاد بحسب استطلاعات الرأي.