الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: تطعيم أكثر من مليار شخص بشكل كامل ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن مسؤولو قطاع الصحة في الصين تطعيم أكثر من مليار شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا في أنحاء الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، أو ما يعادل نحو 72 بالمائة من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

وقال مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، في مؤتمر صحفي إن السلطات وفرت 2.16 مليار جرعة لقاح لمواطنيها، ونجحت في تطعيم 1.01 مليار شخص بشكل كامل حتى الأربعاء.

جاء هذا الإعلان في وقت تواجه الصين انتشارا جديدا لسلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي البلاد، حيث سجلت السلطات 200 إصابة في الأيام الستة الماضية.

أغلقت السلطات الأحياء المتضررة بالكامل، كما أغلقت المدارس، والأماكن الترفيه، وقيدت حركة السفر من وإلى فوجيان وسط محاولات لمنع انتشار الفيروس.

سيطرت الصين على جائحة كورونا بشكل كبير من خلال فرض قيود صارمة، وإجراء اختبارات جماعية فور اكتشاف حالات جديدة. كما قيدت الدخول إلى البلاد، وفرضت على الوافدين إليها الخضوع لحجر صحي في فندق لمدة لا تقل عن أسبوعين.

من جانبه، أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الجمعة بتسجيل 84 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس
كورونا في البر الرئيسي يوم 16 سبتمبر، مقارنة مع 80 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة، انتقلت 62 إصابة محليا جميعها تقريبا في فوجيان وذلك بالمقارنة مع 49 حالة محلية في اليوم السابق، وكانت أيضا في الإقليم الواقع بجنوب شرق البلاد.
 

وسجلت الصين 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون أعراض، وهي حالات لا تصنفها على أنها إصابات مؤكدة، مقارنة مع 13 حالة في اليوم السابق، ولم تسجل حالات وفاة جديدة.
 

وسجل بر الصين الرئيسي حتى 15 سبتمبر 95577 حالة مؤكدة، مع استقرار العدد التراكمي للوفيات عند 4636.
 

 

قطاع الصحة الصحة فيروس كورونا الصين لجنة الصحة المتحورة دلتا

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وائل لطفي

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