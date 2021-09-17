نيوزيلندا تمدد تعليق نظام فقاعة السفر مع أستراليا

أعلنت نيوزيلندا اليوم الجمعة، أنها ستبقي حدودها مغلقة أمام أستراليا لمدة ثمانية أسابيع أخرى على الأقل.



وبدأ العمل بما أطلق عليه "فقاعة السفر عبر تاسمان" في 19 أبريل مما سمح للأستراليين والنيوزيلنديين بالسفر بحرية بين البلدين دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي.



ومع ذلك، أوقفت نيوزيلندا الفقاعة في يوليو الماضي بينما كانت جارتها تكافح من أجل احتواء تفشيات جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).



وقال وزير الاستجابة ل "كوفيد19-" كريس هيبكنز إنه عندما تم إنشاء الفقاعة، كان لدى البلدين "عدد قليل جدا من الحالات الأخيرة" لانتقال العدوى المجتمعية واستراتيجية مماثلة للقضاء على الفيروس.



وأضاف: "إن هذا تغير بشكل كبير مما أدى إلى قرارنا بتعليق السفر الحر بدون حجر صحي لمدة ثمانية أسابيع أخرى".



وتكافح أستراليا عدة تفشيات، حيث شهدت ولاية نيو ساوث ويلز أعلى عدد من الحالات وكانت الجزء الأول من أستراليا الذي بدأ في التحول من استراتيجية القضاء على المرض إلى استراتيجية التطعيم.



وفي الوقت نفسه، تواصل نيوزيلندا جهودها لاحتواء تفشي المرض في أوكلاند، كبرى مدنها.



وقال هيبكنز "إن حماية نيوزيلندا من أى انتشار آخر محتمل لسلالة دلتا المتحورة من فيروس (كوفيد 19-) شديدة العدوى سريعة الانتشار هي أولويتنا المطلقة".



وأوضح أن نيوزيلندا تحقق "تقدما كبيرا" لاحتواء تفشى المرض في أوكلاند وأنها ستخفف القيود في غضون أسبوع .



وأشار هيبكنز إلى أن "إعادة فتح السفر بدون حجر صحي مع أستراليا في هذه المرحلة يمكن أن يعرض هذه المكاسب للخطر".



وقال هيبكنز إنه سيتم مراجعة فقاعة السفر مرة أخرى في نوفمبر المقبل لإتاحة الوقت لتحسين معدلات التطعيم في البلاد.



وسجلت نيوزيلندا، وهي بلد يضم 5 ملايين نسمة، نحو 3650 إصابة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة.



ومن ناحية أخرى، سجلت أستراليا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 25 مليون نسمة، حوالي 1100 حالة وفاة وأكثر من 80 ألف حالة إصابة منذ بدء الجائحة.