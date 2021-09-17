البيت الأبيض: الحوار الأمريكى الروسى حول الأمن السيبرانى مستمر

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل الحوار مع روسيا حول قضية الأمن السيبراني، دون أن تتوقع نتائج فورية منه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي : "الرئيس (الأمريكي جو بايدن) أكد في حينه أننا لا نتوقع أن يحدث ذلك خلال ساعة واحدة. المناقشات مستمرة وهي تجري على المستوى الدبلوماسي. هذا الموضوع يعمل عليه فريقنا للأمن القومي".

ويعد موضوع الهجمات السيبرانية من أحد الخلافات بين روسيا والولايات، وتوصل الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، خلال قمتهما يوم 16 يونيو في جنيف، إلى اتفاق حول إطلاق حوار ثنائي على مستوى الخبراء بشأن ضمان الأمن في المجال السيبراني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه الولايات المتحدة إن هجمات إلكترونية كثيرة باستخدام برمجية الفدية يتم شنها من أراضي روسيا التي تتهم بدورها الطرف الأمريكي برفض التعاون حول هذا الموضوع.

وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط على الهند لاستئناف تصدير اللقاحات في محاولة للتخفيف من الانتشار العالمي لـكوفيد-19.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، يجري بايدن محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتشجيع الإصدار الفوري للقاحات وإرسالها إلى "كوفاكس"، وهو برنامج الأمم المتحدة لشراء اللقاحات للدول الأقل ثراءً.

وتوقفت الهند عن تصدير لقاح أسترازينيكا في مارس الماضي عندما شهدت البلاد ارتفاعًا كبيرا في إصابات كوفيد-19.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.