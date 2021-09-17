بعد اختفائه لـ6 أيام.. العثور على جندى روسى قصد الغابة بحثا عن الفطر

عثرت فرق بحث روسية على جندي مفقود منذ ستة أيام بالقرب من غابة في منطقة موراشينسكي بمدينة كيروف غرب البلاد.

وكان الجندي طلب من قائده الذهاب إلى الغابة للبحث عن الفطر، لكنه لم يعد إلى وحدته مطلقا.

ويوم الخميس تم العثور على الجندي منهكا على جانب طريق، حيث أكد أنه ذهب بالفعل لقطف الفطر، لكنه ضل طريقه دون أن يلحظ ذلك.

وحاول الجندي العودة إلى وحدته لكن محاولاته باءت بالفشل، وأشار إلى أنه سمع أصوات المروحيات والمعدات العسكرية لكنه لم يتمكن من إعطاء إشارة، بعد أن تسببت الأمطار في إتلاف ولاعته.

وفي وقت لاحق، تم نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وعلى صعيد آخر، سجلت السلطات الصحية الروسية، 19 ألفا و594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و214 ألفا و520 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة، مشيرا إلى أن 1611 إصابة من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية (وهو ما يمثل 8.2 بالمئة من أعداد المصابين الجدد).

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.