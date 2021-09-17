الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فرقة «على مر الأجيال» تحيى حفلًا فنيًا بمسرح سيد درويش

مسرح سيد درويش
مسرح سيد درويش

يحتضن مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، حفلًا فنيًا موسيقيًا والذي تحييه فرقة "على مر الأجيال"، بمشاركة الفنان ياسر سعيد، والفنان محمد الخولي.  

ويتضمن برنامج الحفل٬ باقة مختارة من أجمل أغاني زمن الفن الجميل حيث يقدم فريق "على مر الأجيال" في الفاصل الأول من الحفل أغنيات: "مابيسألش عليا أبدا" للفنان محمد عبد المطلب، "أنا طير في السما" لــ إيمان البحر درويش، "مغرم يا ليل" لــ راغب علامة، "إياك من حبي" لفريد الأطرش، "بحلم علي قدي" لمدحت صالح، "سواح"، "جانا الهوى" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، "تخسري" لهاني شاكر، "دارت الأيام" لكوكب الشرق أم كلثوم.  

أما في الفاصل الثاني من الحفل، فيقدم فريق علي مر الأجيال أغاني:  صولو كمان لــ هيثم الكاتب، "حارمنا من أنسك ليه" لجورج وسوق، "خايف أقول اللي في قلبي" لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، "الفرصة التانية" لرامي صبري، "علي صوتك بالغنا" لمحمد منير، "اللي يهواك إهواه" لمحمد فوزي، "ليه الجرح" لفضل شاكر، "إحلف" لبهاء سلطان، "علي رمش عيونها" لوديع الصافي، "الحب اللي كان" لميادة الحناوي.

بني مسرح سيد درويش عام 1918 وافتتح العام 1921 في محافظة الإسكندرية في مصر، وكان يطلق عليها (تياترو محمد علي)، وما زال الاسم القديم مدونا على الواجهة الرئيسية، وتسمى دار أوبرا الإسكندرية حاليا باسم فنان الشعب ابن الإسكندرية "سيد درويش" وذلك اعتبارا من عام 1962م. تقديرا له علي تحديثه في مجال الموسيقي في مصر.

تعتبر أوبرا الإسكندرية هي دار الأوبرا الثانية في مصر (من حيث تاريخ الإنشاء) بعد دار الأوبرا الخديوية القديمة (احترقت في حريق كبير العام 1971م. بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما وأعيد بناؤها وافتتاحها عام 1988م.) في مكان أخر.

وتعرض في أوبرا الإسكندرية عدة فرق مصرية وعالمية كأوركسترا القاهرة السيمفوني وأوركسترا الحجرة لأوبرا الإسكندرية، وفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي والفرقة القومية العربية للموسيقي. أيضا تعرض فرق عبد الحليم نويرة، والإنشاد الديني، والباليه، والأوركسترا، والرقص المسرحي الحديث وفرق فولكلورية بالإضافة إلى كبار نجوم مصر والعالم العربي.

فرقة علي مر الأجيال مسرح سيد درويش بالإسكندرية الفنان ياسر سعيد الفنان محمد الخولي مدحت صالح أم كلثوم

مواد متعلقة

كتاب «الفيزياء الروحية» يكشف إيمان المصريين القدماء بوحدة الوجود

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة السبت

الغرامات المحددة عند تأخر إضافة مولود داخل المملكة أو خارجها

موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضى أملاك الدولة فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

سمر عادل

الحضور الاقتصادى التركى فى إفريقيا

ماجد حبته

الحقيقة بيضاء.. فى أيلول الأسود!

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

حركة فتح: صبرا وشاتيلا جريمة حرب لا تسقط بالتقادم

فلسطين: لا بد من الضغط على إسرائيل لتدفع كامل المُستحقات المالية للسلطة الوطنية

«الكفارة» وحزن الحرب.. ماذا يفعل اليهود في «يوم الغفران»؟