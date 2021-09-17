فرقة «على مر الأجيال» تحيى حفلًا فنيًا بمسرح سيد درويش

يحتضن مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، حفلًا فنيًا موسيقيًا والذي تحييه فرقة "على مر الأجيال"، بمشاركة الفنان ياسر سعيد، والفنان محمد الخولي.

ويتضمن برنامج الحفل٬ باقة مختارة من أجمل أغاني زمن الفن الجميل حيث يقدم فريق "على مر الأجيال" في الفاصل الأول من الحفل أغنيات: "مابيسألش عليا أبدا" للفنان محمد عبد المطلب، "أنا طير في السما" لــ إيمان البحر درويش، "مغرم يا ليل" لــ راغب علامة، "إياك من حبي" لفريد الأطرش، "بحلم علي قدي" لمدحت صالح، "سواح"، "جانا الهوى" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، "تخسري" لهاني شاكر، "دارت الأيام" لكوكب الشرق أم كلثوم.

أما في الفاصل الثاني من الحفل، فيقدم فريق علي مر الأجيال أغاني: صولو كمان لــ هيثم الكاتب، "حارمنا من أنسك ليه" لجورج وسوق، "خايف أقول اللي في قلبي" لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، "الفرصة التانية" لرامي صبري، "علي صوتك بالغنا" لمحمد منير، "اللي يهواك إهواه" لمحمد فوزي، "ليه الجرح" لفضل شاكر، "إحلف" لبهاء سلطان، "علي رمش عيونها" لوديع الصافي، "الحب اللي كان" لميادة الحناوي.

بني مسرح سيد درويش عام 1918 وافتتح العام 1921 في محافظة الإسكندرية في مصر، وكان يطلق عليها (تياترو محمد علي)، وما زال الاسم القديم مدونا على الواجهة الرئيسية، وتسمى دار أوبرا الإسكندرية حاليا باسم فنان الشعب ابن الإسكندرية "سيد درويش" وذلك اعتبارا من عام 1962م. تقديرا له علي تحديثه في مجال الموسيقي في مصر.

تعتبر أوبرا الإسكندرية هي دار الأوبرا الثانية في مصر (من حيث تاريخ الإنشاء) بعد دار الأوبرا الخديوية القديمة (احترقت في حريق كبير العام 1971م. بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما وأعيد بناؤها وافتتاحها عام 1988م.) في مكان أخر.

وتعرض في أوبرا الإسكندرية عدة فرق مصرية وعالمية كأوركسترا القاهرة السيمفوني وأوركسترا الحجرة لأوبرا الإسكندرية، وفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي والفرقة القومية العربية للموسيقي. أيضا تعرض فرق عبد الحليم نويرة، والإنشاد الديني، والباليه، والأوركسترا، والرقص المسرحي الحديث وفرق فولكلورية بالإضافة إلى كبار نجوم مصر والعالم العربي.