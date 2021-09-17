ريسيتال عود للفنان هشام عصام بمعهد الموسيقى العربية.. اليوم

يحتضن مسرح الجمهورية بمقره الكائن في حي عابدين، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، حفلًا فنيًا غنائيًا والذي تحييه فرقة "جوهرة الشرق" للموسيقي العربية٬ بقيادة المايسترو أيمن محيي الدين٬ غناء الفنانة رحاب مطاوع٬ الفنان هاني الموجي، والفنان ياسر سليمان.



ويتضمن الحفل باقة مختارة من أغاني زمن الفن الأصيل لكبار المطربين والمطربات مثل: نجاة٬ عبد الحليم حافظ٬ فريد الأطرش٬ شادية٬ محمد عبد الوهاب٬ محمد فوزي٬ سيد مكاوي٬ وغيرهم.



وتقدم الفرقة عددًا من الأغنيات الأصيلة نذكر من بينها: "كل دقة في قلبي٬ خايف أقول اللي في قلبي٬ يا مسهرني٬ دارت الأيام٬ كلمني طمني يا حبيبي٬ ليالي الأنس في فيينا٬ عرباوي٬ أما براوة٬ تلات سلامات، سحب رمشه، وحشتوني والعيون السود، اسأل عليا مرة وغيرها".



يذكر أن فرقة "جوهرة الشرق" للموسيقي العربية٬ تضم نخبة من ألمع الموسيقيين في الوطن العربى كله تحت قياده المايسترو الفنان أيمن محى الدين وبمصاحبه نجوم الطرب. وتهدف الفرقة هي إحياء التراث الغنائى الأصيل وتقدم الفرقة الأشكال التراثية والقوالب الغنائية .





ريسيتال عود للفنان هشام عصام

في سياق متصل، يشهد معهد الموسيقي العربية بمقره الكائن في شارع رمسيس، في الثامنة من مساء اليوم أيضا، حفل ريسيتال عود للفنان هشام عصام، وضيفة شرف الحفل الفنانة آيات فاروق.



ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من الموسيقي، حيث يشهد الفاصل الأول من برنامج الحفل: تقاسيم حرة على آلة العود ــ "تحميلة أندلسي" من تأليف هشام عصام. "أروح لمين" لــ رياض السنباطي ــ مقطوعة "الشباب" لــ عبده داغر ــ مقطوعة "لاموني الناس" لــ حسن أبو النجا .



أما الفاصل الثاني من برنامج الحفل فيتضمن: مقطوعة "طير و وتر" تأليف هشام عصام، بمصاحبة عازفة الفلوت دعاء صابر ــ لحن "من قد إيه كنا هنا" لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ــ مقطوعة

"توتة" لملك العود الفنان فريد الأطرش ــ لحن "دليلي احتار" لــ رياض السنباطي ــ مقطوعة "السامبا" لــ عبده داغر ــ أغنية "على أيه بتلومني" بمشاركة الفنانة آيات فاروق.



كما يشارك بالعزف في الحفل كل من العازفين: محمد عبد الله علي بيانو ــ أيمن مبروك آلات إيقاعية وأحمد أمين علي الكونترباص.



حفل أوركسترا "النور والأمل" علي مسرح النافورة

كما تستقبل خشبة المسرح المفتوح بساحة دار الأوبرا المصرية بالجزيرة، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفل موسيقي فني غنائي، والذي تحييه أوركسترا "النور والأمل".



وتُقدم الأوركسترا مجموعة متنوعة من أروع الألحان لكبار المؤلفين الموسيقيين، حيث يقدمون من أعمال: برامز الرقصة المجرية رقمي 5 - 1، تشايكوفسكي الرقصتين الروسية والصينية، مارش موتسارت، بيزيه المصارعين – فاراندول، بالإضافة إلى موسيقى زوربا لميكيس ثيودوراكيس.



كما تقدم "لونجا رياض" من أعمال الموسيقار الكبير رياض السنباطي، "فيها حاجة حلوة" لعمر خيرت، "على شط النيل" لأحمد أبوالعيد، و"إيه العبارة" لسيد درويش توزيع أبوبكر خيرت، الحفل قيادة المايسترو الدكتور محمد سعد باشا.



وتأسست أوركسترا النور والأمل عام 1981 على يد الراحلة الدكتورة سمحة الخولي، لتقديم الموسيقي الكلاسيكية الغربية، بالإضافة إلي الموسيقى الشرقية المتطورة، وتتكون من الجيل الرابع لعازفات كفيفات من أعضاء الجمعية علي الآلات الموسيقية الوترية والنحاسية والخشبية والنفخ والإيقاع.