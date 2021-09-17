الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات فيديو التحرش بفتاة والتعدى عليها فى وسط البلد

تحرش
تحرش

كشفت أجهزة وزارة الداخلية كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش والتعدى عليها بالضرب من قبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الفتاة المشار إليها، وهي طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مصابة بخدوش وسحجات وكدمات. 

وبسؤالها أقرّت بأنها حال سيرها بصحبة والدتها بأحد الشوارع بمنطقة وسط البلد، وقيامها بشراء نظارة من أحد الباعة الجائلين، قام قائد سيارة "لا تعلم بياناته" بمضايقتها، ولدى معاتبته قام بالنزول من سيارته والتعدى عليها بالسب والضرب مما نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

وبتكثيف الجهود وإجراء التحريات أمكن تحديد المشكو فى حقه (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقيام والدة المجنى عليها بالبدء فى التعدى عليه بالسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة السبت

كشف ملابسات فيديو التحرش بفتاة والتعدى عليها فى وسط البلد

موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

فيفي عبده: كنت أنام تحت بير السلم.. ووالدتي كشفت على عذريتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

سمر عادل

الحضور الاقتصادى التركى فى إفريقيا

ماجد حبته

الحقيقة بيضاء.. فى أيلول الأسود!

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

حركة فتح: صبرا وشاتيلا جريمة حرب لا تسقط بالتقادم

فلسطين: لا بد من الضغط على إسرائيل لتدفع كامل المُستحقات المالية للسلطة الوطنية

«الكفارة» وحزن الحرب.. ماذا يفعل اليهود في «يوم الغفران»؟