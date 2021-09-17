كشف ملابسات فيديو التحرش بفتاة والتعدى عليها فى وسط البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لإحدى الفتيات بشأن تعرضها للتحرش والتعدى عليها بالضرب من قبل أحد الأشخاص بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الفتاة المشار إليها، وهي طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة مصابة بخدوش وسحجات وكدمات.

وبسؤالها أقرّت بأنها حال سيرها بصحبة والدتها بأحد الشوارع بمنطقة وسط البلد، وقيامها بشراء نظارة من أحد الباعة الجائلين، قام قائد سيارة "لا تعلم بياناته" بمضايقتها، ولدى معاتبته قام بالنزول من سيارته والتعدى عليها بالسب والضرب مما نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

وبتكثيف الجهود وإجراء التحريات أمكن تحديد المشكو فى حقه (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقيام والدة المجنى عليها بالبدء فى التعدى عليه بالسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.