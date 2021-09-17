باكستان.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى إطلاق نار أثناء جنازة

أفادت وسائل إعلام باكستانية نقلا عن الشرطة، بمقتل 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين في حادث إطلاق نار خلال تشييع جنازة في شمال غربي باكستان.

وذكرت قناة "دنيا نيوز" الباكستانية أن الحادث وقع في منطقة دير السفلى بإقليم خيبر بختونخوا، بنتيجة نزاع بين اثنين من المشاركين في مراسم تشييع الجنازة.

وأشارت الشرطة إلى أن سبب النزاع هو الجدل حول ملكية الأراضي بين مجموعتين من السكان المحليين.

ووصلت إلى المكان قوات خاصة، إضافة إلى الشرطة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وحصلت باكستان على دفعة أخرى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 من الولايات المتحدة تتألف من 5. 3 مليون جرعة.

وقالت السفارة الأمريكية في إسلام أباد، في تغريدة عبر موقع تويتر، حسبما أوردت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم الخميس- إن وصول هذه الدفعة الجديدة يرفع إجمالي "عدد جرعات لقاح كوفيد-19" التي تبرعت بها الولايات المتحدة لباكستان إلى 15.7 مليون جرعة.

وأوضحت السفارة في تغريدتها: "يسعدنا أن نعلن عن وصول دفعة أخرى مكونة من 3.5 مليون جرعة لقاح من شركة فايزر إلى باكستان، وبذلك يصل العدد الإجمالي لجرعات اللقاح التي تبرعت بها الولايات المتحدة إلى 15.7 مليون جرعة".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.