الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزارة الأمن الداخلى الأمريكى تخشى أعمال عنف خلال تجمع لدعم مقتحمى الكابيتول

مبنى الكابيتول
مبنى الكابيتول

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن وزارة الأمن الداخلي تخشى وقوع أعمال عنف عشية ويوم تجمع حاشد في واشنطن لدعم المشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.

 

ووفقا للشبكة، فقد حذرت قيادة الوزارة سلطات الولايات والمدن الأمريكية من أن الاستفزازات يمكن أن تأتي من المشاركين في المسيرة المتوقعة يوم 18 سبتمبر، كما يمكن أن تصدر من أشخاص لا يشاركونهم أفكارهم.

 

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول بأنه "من الأيام الأكثر غموضا في تاريخ البلاد واعتداء على الديمقراطية"، مضيفا أن الذين اقتحموا الكابيتول ليسوا محتجين بل إنهم "متمردون وإرهابيون داخليون".

 

وكان الكونجرس نظر في يناير الماضي في عزل ترامب من منصب الرئاسة على خلفية اتهامه بالتحريض على اقتحام الكابيتول الذي تعرض لهجوم أنصاره في اليوم الذي اجتمع فيه المشرعون لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن والتي تحدث ترامب عن تزويرها.

 

 

وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط على الهند لاستئناف تصدير اللقاحات في محاولة للتخفيف من الانتشار العالمي لـكوفيد-19. 

 

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، يجري بايدن محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتشجيع الإصدار الفوري للقاحات وإرسالها إلى "كوفاكس"، وهو برنامج الأمم المتحدة لشراء اللقاحات للدول الأقل ثراءً. 

 

وتوقفت الهند عن تصدير لقاح أسترازينيكا في مارس الماضي عندما شهدت البلاد ارتفاعًا كبيرا في إصابات كوفيد-19.

 

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك. 

 

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

أمن وزارة خلال الأمريكي الكا أمريكي الكابيتول أعمال أعمال عنف لكابيتول الداخل وزارة الأمن الداخلي الأمن الداخلي كابيتول الداخلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة السبت

الغرامات المحددة عند تأخر إضافة مولود داخل المملكة أو خارجها

موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضى أملاك الدولة فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

سمر عادل

الحضور الاقتصادى التركى فى إفريقيا

ماجد حبته

الحقيقة بيضاء.. فى أيلول الأسود!

حسين دعسة

مجلس الأمن ينتصر لحقوق مصر والسودان في التفاوض حول سد النهضة

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

حركة فتح: صبرا وشاتيلا جريمة حرب لا تسقط بالتقادم

فلسطين: لا بد من الضغط على إسرائيل لتدفع كامل المُستحقات المالية للسلطة الوطنية

«الكفارة» وحزن الحرب.. ماذا يفعل اليهود في «يوم الغفران»؟