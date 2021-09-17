الجمعة 17 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوبا تبدأ تطعيم الفئة العمرية بين عامين وعشرة أعوام ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

بدأت كوبا حملة تطعيم ضد عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و10 أعوام، قائلة إنها ضرورية للحد من تفشي سلالة "دلتا" المتحورة.

وتلقت مقاطعات هي الأكثر تضررا مثل ماتانزاس وسييغو دي أفيلا وسينفويغوس، دعما من أطباء من مناطق أخرى في البلاد فضلا عن تبرعات دولية.

ولدى كوبا لقاحان محليان تقول إنهما آمنان وفعالان، ويشترط التطعيم بثلاث جرعات من كل منهما.

وخلال الأسابيع الماضية، بدأت الحكومة تطعيم الأشخاص الذي تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاما.

تواجه كوبا تفشيا مستمرا لـ"كوفيد-19" ما يفرض ضغطا كبيرا على المنشآت الطبية ويفاقم المشكلات الاقتصادية.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 


ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.


كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.


تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

 

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وائل لطفي

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