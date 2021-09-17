الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32

طقس حار
طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم / الجمعة / نهارا حار رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية - حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ليلا - لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى - معتدل الحرارة على باقى الانحاء .

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر و نصف إلى مترين و الرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار و الرياح السطحية شمالية غربية. 


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات و مدن مصر 

العظمى الصغرى


القاهرة 32 22
الاسكندرية 29 23
وادى النطرون 29 23
طنطا 32 22
شبين الكوم 32 22
دمنهور 31 22
بلطيم 30 24
مطروح 29 22
السلوم 29 22
سيوة 31 22
بورسعيد 29 24
دمياط 29 22
الزقازيق 32 22
المنصورة 32 22
الاسماعيلية 33 22
السويس 32 23
العريش 29 23
رفح 29 22
رأس سدر 34 23
نخل 32 16
نويبع 33 24
طابا 33 22
كاترين 28 17
الطور 34 25
شرم الشيخ 36 28
الغردقة 36 27
مرسى علم 34 27
الفيوم 32 24
بنى سويف 33 23
المنيا 33 24
أسيوط 33 23
سوهاج 34 24
قنا 34 24
الأقصر 35 25
أسوان 36 25
ادفو 36 25
أبوسمبل 36 25
الوادى الجديد 35 25
شلاتين 35 29
ابو رماد 35 28
حلايب 34 28
رأس حدربة 33 28
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 40 28
المدينة 41 28
الرياض 40 25
المنامة 37 31
ابوظبى 39 31
الدوحة 41 31
الكويت 43 28
دمشق 30 16
بيروت 30 28
عمان 27 17
القدس 26 20
غزة 29 22
بغداد 39 24
مسقط 35 32
صنعاء 28 15
الخرطوم 33 24
طرابلس 32 23
تونس 38 25
الجزائر 27 22
الرباط 25 17 

سوهاج الاسماعيلى الوادي الجديد المنيا جديد ارصاد كاترين بني سويف الجوى دمياط حالة الطقس الإسماعيلية درجات الحرارة وادى النطرون الوجه البحري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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