الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمطار غزيرة وسيول بالمناطق الجبلية بمحافظة عكار شمالى لبنان

أمطار
أمطار

 شهد عدد من المناطق الجبلية بمحافظة عكار شمالي لبنان سقوط أمطار غزيرة تحولت إلى سيول في بعض المناطق مما أدى إلى إغلاق عدد من الطرق وخصوصا في منطقة وادي خالد، كما ارتفع منسوب المياه في المناطق الشجرية.


ويكثف سكان تلك المناطق من جهودهم في محاولة لفتح الطرق وتصريف المياه بعيدا عن المنازل والمناطق القابلة للانهيار أو التربة القابلة للسقوط والانجراف في اتجاه السيل.


ويتداول سكان محافظة عكار شمالي البلاد رسائل تحذيرية من السير على الطرق في هذه الأثناء خوفا من تطور السيول وخروجها عن السيطرة.


وكان رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي قد كلف خلال إجتماعه الأول بالحكومة الاثنين الماضي وزير الاشغال باعطاء التوجيهات الفورية لتنظيف أماكن تصريف المياه بالاوتوسترادات والطرق قبل ان يبدأ موسم الأمطار وتتكرر مشاهد غرق الطرق.


وكانت مصلحة الأرصاد الجوية قد حذرت من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على المناطق الجبلية اليوم كما يتشكل الضباب على المرتفعات و تتساقط الأمطار بشكل متفرق اعتبارا من الصباح حتى تشتد غزارة الأمطار ليلا وتكون مصحوبه برياح نشطة.

 

سجلت وزارة الصحة بلبنان 647 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 627 مقيما و20 وافدين، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 616179 حالة.

 


وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8224 حالة، فيما ظل التفشي المجتمعي عند المستوى الثالث.


وتلقى 11747 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما تلقى 10401 مواطنا الجرعة الثانية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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وائل لطفي

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