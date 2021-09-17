الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تكنولوجيا

وفاة البريطانى كليف سينكلير رائد الحوسبة المنزلية عن عمر يناهز 81 عامًا

كليف سينكلير
كليف سينكلير

توفي كليف سينكلير، مخترع الحاسوب المنزلي، عن عمر يناهز 81 عامًا، وفق ما ذكرت ابنته بليندا.


ووفقا لابنته، توفي سينكلير في منزله في لندن بعد صراع طويل مع المرض. 


واشتهر سنيكلير باختراع الحاسوب المنزلي، وكذلك باختراعه آلة حاسبة للجيب.


والمخترع من مواليد 30 يوليو 1940 في ريتشموند، بالمملكة المتحدة، حيث ترك المدرسة في سن 17 عاما وعمل لمدة أربع سنوات كصحفي تقني لجمع الأموال لتأسيس شركته "سينكلير رايونيكس".


وفي أوائل السبعينيات، اخترع سينكلير سلسلة من الآلات الحاسبة المصممة لتكون صغيرة وخفيفة بما يكفي لوضعها في الجيب.


كما أحدث حاسوبه المنزلي الأول، المعروف ب"زد إكس 80"، والذي تم إصداره في عام 1980، ثورة في السوق وبيع بسعر 79.95 استرليني، كان الجهاز يمثل حوالي خمس سعر أجهزة الكمبيوتر المنزلية الأخرى في ذلك الوقت.


وحقق الجيل الثاني من الكمبيوتر "زد إكس 81" نجاحًا هائلاً، حيث بيع مقابل 69.95 جنيهًا إسترلينيًا حيث بيع منه 250.000 نسخة.


في حديثه في عام 2010، قال السير كليف، والذي منح لقب سير لما أنجزه في حياته العملية، إن جهازي "زد اكس 80" و"زد إكس 81" جعلاه ثريًا للغاية.

 

والحوسبة هي تطوير واستخدام تقنية الحاسوب، وتشمل عتاد الحاسوب وهو الجزء الخاص بتقنية المعلومات.

 

وعلم الحاسوب  هو علم دراسة الأسس النظرية في الحوسبة وتطبيق النظريات فيها. 

 

يعد تاريخ الحوسبة أطول من تاريخ عتاد الحوسبة وتكنولوجيا الحوسبة الحديثة (الحاسوب)، ويتضمن تاريخ الطرق المخصصة للقلم والورق أو الطباشير واللوح الصخري، مع أو دون مساعدة الجداول.

 

ترتبط الحوسبة بشكل وثيق بتمثيل الأرقام. لكن قبل فترة طويلة من ظهور التجريدات  كالعدد، كانت هناك مفاهيم رياضية تخدم أغراض الحضارة. تشمل هذه المفاهيم التقابل (أساس العد)، والمقارنة بمعيار (يُستخدم للقياس)، والمثلث القائم على أساس 3-4-5 (جهاز لضمان زاوية قائمة).

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