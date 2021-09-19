الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

بسبب فاخر فاخر.. استبعاد شكري سرحان من بطولة أول فيلم

شكري سرحان
شكري سرحان

لعب الفنان القدير الراحل شكري سرحان العديد من الأدوار خلال مشواره الفني، إلا أن أول الصراعات الفنية تسببت في استبداله بفنان آخر في أول أعماله السينمائية وهو الموقف الذي تسبب له في صدمة نفسية جعلته يبتعد عن الناس ثلاث أشهر.

وفي أحد البرامج الحوارية التي كانت تجريها الفنانة عايدة رياض على قنوات «ART» كان من بين ضيوف البرنامج الفنان القدير شكري سرحان وتحدث خلال اللقاء عن بدايته الفنية والصدمة الأولى في مشواره الفني وقال: «كان أول أدواري السينمائية من خلال شركة خاصة نجل صاحبها كان صديقي في مدرسة الإبراهيمية الثانوية، وكنت في تلك الفترة اعمل على خشبة المسرح وأديت دور البطولة في عدة مسرحيات، وكان والد هذا الصديق يتذكرني منذ أيام مسرح المدرسة، و رشحني للمخرج وقال له أن هذا الشاب وجه جديد وكان صديق لنجلي وأريد أن افتح له المجال».

وأكمل «شكري» سرحان خلال اللقاء ما حدث وما هي الصدمة التي تعرض لها وقال: «كان الفيلم أسمه هارب من السجن عام 1948 بطولة حسين رياض وسراج منير، وأمينة رزق، وكان من المفترض أن أؤدي دور ضابط ومع بداية التصوير كان هناك تيار مضاد لي بين العاملين في الفيلم، لأن الفيلم كان يعرض على خشبة المسرح بنفس المجموعة وكان معهم بدلًا مني على خشبة المسرح الفنان فاخر محمد فاخر، فقرر بعض العاملين في الفيلم الضغط على المخرج وإعطاء فاخر فرصة للتمثيل في السينما بدلًا مني، وبعد يومين من التصوير وافق المخرج على تغييري واستجاب لضغوطهم، وفي اليوم الثالث للتصوير وجدت فاخر محمد فاخر، ومعه مساعد المخرج محمود فريد، وقال لي نعتذر لك عن العمل معنا وأن المخرج قرر أن يلعب فاخر محمد الدور بدلًا منك، وبرر لي مساعد المخرج ذلك التصرف بأن فاخر كان يؤدي الدور في المسرح ويستطع تقمص الشخصية بصورة أكبر».

 

شكري سرحان أعماله السينمائية عايدة رياض مسرحيات فاخر محمد

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حدث فى سبع سنوات

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