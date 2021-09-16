الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الكهرباء»: الطاقة الجديدة والمتجددة تحقق صافى ربح 260 مليون جنيه

أيمن حمزة
أيمن حمزة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك تطورا سريعا في مشروعات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أن هناك 22% زيادة في إنتاج الطاقة الجديدة وفرت أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ.

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" مع الإعلامية ندى رضا المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن الطاقة الجديدة والمتجددة تحقق صافي ربح لأول مرة بلغ حوالي 260 مليون جنيه.

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