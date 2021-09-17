إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضى أملاك الدولة فى دمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المحافظة مستمرة في حملاتها للتصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل الحاسم مع هذا الملف.

واستكمالاً لما حققته المحافظة بالموجة الـ١٨ أكدت "المحافظ" أنه تم إزالة ٥ حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمركز الزرقا بالإضافة إلى حالة أخرى بمدينة السرو، تابعين لولاية جسور النيل، وذلك بمساحة ٥٢٤ م٢ خلال الحملات التى تم تنفيذها اليوم، منوهة إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى من تلك الموجة ١٦ حالة بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية ١٢٠٠٢ م٢.

وفي هذا السياق، أصدرت "محافظ دمياط" تعليمات مشددة برصد أي تعديات والتعامل الحاسم معها في المهد، مؤكدة أن المحافظة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا وذلك للحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب.



وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن دعم وزارة الصحة والسكان لأقسام العناية المركزة بمستشفيات الأمراض الصدرية بمدينة دمياط وكفر سعد المركزي والسرو المركزي ودمياط العام وعزبة البرج المركزي بعدد ٢٨ سريرًا رعاية مركزة وتجهيزات طبية تتضمن أجهزة تنفس صناعي ورسم قلب وصدمات كهربائية ومونيتورز ومضخات محاليل بقيمة قدرها ٨ ملايين جنيه.

وأوضحت "المحافظ" أن تلك الجهود تأتي استكمالاً لما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية لدعم المستشفيات بالمحافظة بأجهزة طبية وخزانات الأكسجين الطبي، وذلك لمجابهة انتشار فيروس كورونا وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى، فضلاً عن ما ستحققه تلك الجهود من ارتفاع نسب الشفاء و تقليل اوقات الانتظار للحالات الحرجة، خاصة مع زيادة عدد الإصابات والتي جاءت تزامنًا مع دخول الموجة الرابعة من انتشار الفيروس.

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإعطاء مهلة شهر للمنتفعين بعدد ١٠ باكيات بالسوق الحضاري بشارع ٣٣ بمدينة رأس البر الصادر لهم قرار سحب بعد رصد عدم التزام منتفعيها بتشغيلها، وتواجدهم خارج السوق الذي تم بدء العمل به منذ ١٢ يونيو الماضي بعد تسليم ١٣٢ باكية جميعهم تم تشغيلهم بإستثناء تلك العشرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم واستصدار هذه القرارات بشأنها.