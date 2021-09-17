8 ملايين جنيه لدعم مستشفيات محافظة دمياط فى مواجهة كورونا

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن دعم وزارة الصحة والسكان لأقسام العناية المركزة بمستشفيات الأمراض الصدرية بمدينة دمياط وكفر سعد المركزي والسرو المركزي ودمياط العام وعزبة البرج المركزي بعدد ٢٨ سريرًا رعاية مركزة وتجهيزات طبية تتضمن أجهزة تنفس صناعي ورسم قلب وصدمات كهربائية و مونيتورز ومضخات محاليل بقيمة قدرها ٨ ملايين جنيه.

وأوضحت "المحافظ"، أن تلك الجهود تأتى استكمالاً لما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية لدعم المستشفيات بالمحافظة بأجهزة طبية و خزانات الاكسجين الطبى، وذلك لمجابهة انتشار فيروس كورونا وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى، فضلاً عن ما ستحققه تلك الجهود من ارتفاع نسب الشفاء وتقليل أوقات الانتظار للحالات الحرجة، خاصة مع زيادة عدد الإصابات والتي جاءت تزامنًا مع دخول الموجة الرابعة من انتشار الفيروس.

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإعطاء مهلة شهر للمنتفعين بعدد ١٠ باكيات بالسوق الحضاري بشارع ٣٣ بمدينة رأس البر الصادر لهم قرار سحب بعد رصد عدم التزام منتفعيها بتشغيلها، وتواجدهم خارج السوق، الذي تم بدء العمل به منذ ١٢ يونيو الماضي بعد تسليم ١٣٢ باكية جميعهم تم تشغيلهم باستثناء تلك العشرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم واستصدار هذه القرارات بشأنها.

وأكدت محافظ دمياط، أن هذه المهلة تم منحها بناءً على الطلب المُقدم من المنتفعين بها، على أن يتم الالتزام بتشغيل تلك الباكيات و التواجد بها، مؤكدة أنه في حالة عدم القيام بذلك، سيتم تنفيذ السحب المباشر للباكيات دون اتخاذ أب إجراءات مسبقة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المحافظة قد نفذت سوقا النيل الحضارى و ٥١ بالمدينة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، لتحقيق هدف القضاء على العشوائية والإشغالات بتلك المدينة السياحية وتسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة كاملة المرافق.



وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، أيضًا على مديرية الصحة بالتوسع فى خطة تطعيم المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة خاصة العاملين بقطاع التعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد.