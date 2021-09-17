الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غرفة السياحة تنظم دورات تدريبية لتأهيل العاملين والارتقاء بهم

غرفة شركات ووكالات
غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن فتح باب الاشتراك في برامج تدريبية أونلاين عبر برنامج Meeting Zoom، للعاملين بشركات السياحة، فى مقدمة علم التسويق، وذلك يومى 22 و23 من شهر سبتمبر الجارى.

كما ستنظم الغرفة دورة أخرى يوم 28 سبتمبر الجارى حول كيفية الإعلان عبر السوشيال ميديا وسيتم التعريف خلال الدورة بكيفية إعداد جمهور أساسي للشركة من خلال الإعلان عبر التواصل الاجتماعى، وإعداد جمهور مخصص، بالإضافة إلى التعريف بالفئات الرئيسية لإنشاء الحملات من (وعي ، تفاعل ، تحويل) وكيفية اختيار هدف الحملة الصحيح وإعداد حملة الوصول، حملة المشاركة على التواصل الاجتماعي والعطاءات والميزانية المخصصة لتنفيذ الحملة الترويجية.

يشار إلى أن غرفة شركات السياحة قد نظمت مؤخرا العديد من الدورات التدريبية التى تهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء العاملين بشركات السياحة وإمدادهم بالدورات التدريبية اللازمة التى تتماشى مع صناعة السياحة عالميا، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى عملاء شركات السياحة والظهور بالصورة اللائقة التى تليق بحضارة وتاريخ السياحة المصرية، والحفاظ على سمعة صناعة السياحة، وغلق المنافذ أمام الكيانات غير الشرعية لكى لا تعبث بالقطاع السياحي. 

وفى ذات السياق، تعمل حاليا وزارة السياحة مع غرفة شركات السياحة وغيرها من الجهات المعنية على  تنقية السوق  السياحى من عمل الكيانات غير الشرعية وغير المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار والتى تعمل على  تقديم أى من الخدمات السياحية دون مظلة وزارة السياحة والآثار، وذلك حماية وحفاظا على صناعة السياحة والسائحين، بالإضافة إلى تأكيد وزارة السياحة والآثار على التعامل بكل حسم مع أي مخالفات يتم رصدها، كما وعدت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة قانونا ضد أي مخالف والقضاء على الكيانات غير الشرعية، وذلك حفاظا على سمعة وصورة المقصد السياحى المصري.

التواصل الاجتماعي السياحة المصرية دورات تدريبية القطاع السياحي غرفة شركات السياحة

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