حملات رقابية موسعة لضبط الأسواق والمحلات التجارية بالمحلة

كشف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أنه تم شن حملة تموينية من مفتشي الرقابة التموينية، أمس الخميس، لضبط الأسواق وكشف عمليات الغش التجاري.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وبناء علي تحريات الرقابه الإدارية، بتشديد الرقابة التموينية بالأنشطة التجاريه للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات الوزارية ومحاربة كافه أشكال الغش التجاري.

وأسفرت الحملة عن تسجيل 9 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي سجائر كليوبترا، ومحضر سلع غذائية منتهية الصلاحية من أحد محلات السوبر ماركت الشهيرة، وتم ضبط 31 علبة ما بين (كورن فليكس وبسكويت وشكوبون)، ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصه لمخبز حلوى من عجين، ومحضر توقف عن العمل بدون إذن من الجهات المختصة لأحد البقالين التموينيين، ومحضر عدم حمل شهادة صحية.

وأضاف أنه وبفحص شكوى من أحد المواطنين من أحد المخابز البلدية لنقص وزن الرغيف تحركت فورا عربة الحملة إلى هذا المخبز المشكو في حقه وتم تحرير محضر إثبات حاله نقص وزن (٧) جرامات.

وتم اتخاذ اللازم وعرض محاضر الجنح على النيابة العامة للنظر والتصرف، واتخاذ اللازم بناء على القرارات الوزارية بمحضر إثبات الحالة.



كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.

وأوضح لمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ركزت على ضمان توافر كافة السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية ( اللحوم ــ الأسماك ــ منتجات الألبان ــ الدواجن ــ الدقيق ــ السكر ــ الزيت ــ الأرز) بمنافذ الوزارة الثابتة الممثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة،

بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة، وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ( جملة ــ نصف جملة ــ قطاعى ).



وأكد تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجارى والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.