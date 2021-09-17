تفاصيل حفل أنغام فى بورسعيد (صور)

أحيت الفنانة المصرية الشهيرة أغنام، حفل جماهيري كبير بمحافظة بورسعيد، وذلك على هامش الاحتفال بافتتاح ساحة مصر المُطلة على قناة السويس، وأحد القرى السياحية بالمحافظة.

حضر الاحتفال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعددًا من القيادات الشعبية والسياسية، وكذلك عددًا كبيرًا من أبناء بورسعيد.

انغام

وأشعلت أنغام الحفل بباقة من أروع الأغاني وذلك وسط تفاعل كبير من الحضور الذين قاموا بإطلاق الصافرات تحية للفنانة، وكذلك تعالي أصوات التصفيق، وسط حالة من السعادة.

وأقيم الحفل في أحد القرى السياحية التي تم تطويرها حديثاً في المحافظة، والكائنة بشارع طرح البحر بنطاق حي الشرق، والتي تضيف لمحافظة بورسعيد كياناً سياحياً جديداً على أحدث طراز.

انغام

وكان محافظ بورسعيد والمستشارة فايزة أبو النجا مستشار الرئيس للأمن القومي والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية، قد قاموا بافتتاح مشروع ساحة مصر وشهدوا رفع تمثال مصر أم الدنيا، ليكون قبلة للسفن العابرة لقناة السويس.

انغام

وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أنه من المخطط أن تصبح المنطقة واجهة حضارية وسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، مؤكدًا أنه جرى إنشاء ساحة مصر على أفضل تصميم ورؤية يليق بمستوى التاريخ العريق لمصر وتاريخ حفر قناة السويس، وأنه جرى وضع تمثال للفلاحة المصرية، ليعبر عن قصة كفاح المصريين خلال حفر قناة السويس، ويعبر عن أصالة الهوية المصرية أمام جميع السفن العالمية التى تعبر القناة.

انغام

وتقام ساحة مصر على مساحة 2100 متر مربع، ويتوسطها قاعدة التمثال بمساحة 100 متر مربع، بارتفاع 9 أمتار، وعليها تمثال للفلاحة المصرية تحمل قرص الشمس بارتفاع 10 أمتار للتمثال، وتضم الساحة منطقة خدمية بها كافيهات ومطاعم، ومناطق للجلوس، و"لاند سكيب"، ونافورة قطرها 7 أمتار.

انغام

وتقام ساحة مصر على مساحة 2100 متر مربع، ويتوسطها قاعدة التمثال بمساحة 100 متر مربع، بارتفاع 9 أمتار، وعليها تمثال للفلاحة المصرية تحمل قرص الشمس بارتفاع 10 أمتار للتمثال، وتضم الساحة منطقة خدمية بها كافيهات ومطاعم، ومناطق للجلوس، و"لاند سكيب"، ونافورة قطرها 7 أمتار.