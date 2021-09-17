مهلة لأصحاب الباكيات فى سوق رأس البر بعد سحبها

وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بإعطاء مهلة شهر للمنتفعين بعدد ١٠ باكيات بالسوق الحضارى بشارع ٣٣ بمدينة رأس البر الصادر لهم قرار سحب بعد رصد عدم التزام منتفعيها بتشغيلها، وتواجدهم خارج السوق الذى تم بدء العمل به منذ ١٢ يونيو الماضي بعد تسليم ١٣٢ باكية جميعهم تم تشغيلهم بإستثناء تلك العشرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم و استصدار هذه القرارات بشأنها.

وأكدت "محافظ دمياط" أن هذه المهلة تم منحها بناءً على الطلب المُقدم من المنتفعين بها، على أن يتم الالتزام بتشغيل تلك الباكيات و التواجد بها ،مؤكدة أنه فى حالة عدم القيام بذلك، سيتم تنفيذ السحب المباشر للباكيات دون إتخاذ أى إجراءات مسبقة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة قد نفذت سوقى النيل الحضارى و٥١ بالمدينة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، لتحقيق هدف القضاء على العشوائية والاشغالات بتلك المدينة السياحية و تسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة كاملة المرافق.

ووجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها إلى كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، أيضًا على مديرية الصحة بالتوسع فى خطة تطعيم المواطنين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة خاصة العاملين بقطاع التعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وفى سياق متصل، وجهت "المحافظ" بتكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، مع المرور المستمر على المنشآت السياحية للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية، مؤكدة على أهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة اتباع تلك التعليمات وتلقى اللقاح وأيضاً أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات، مما يساهم فى السيطرة على انتشار الفيروس.

وذكرت "الدكتورة منال عوض" أن المحافظة مستمرة فى رصد تلك الإجراءات بكافة المناطق، وذلك فى إطار الخطوات التى أعلنتها الدولة فى هذا الخصوص للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على صحة المواطنين.

وناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد (٢٠٢٢/٢٠٢١) المقرر انطلاقه فى التاسع من أكتوبر القادم، وأيضاً استقبال فصل الشتاء، وذلك خلال الاجتماع الذى ترأسته اليوم بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.